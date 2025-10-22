قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صحة البحر الأحمر: نحرص على تطبيق معايير الجودة بمستشفى حميات الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تابع الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، سير العمل داخل مستشفى الحميات بالغردقة، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتحقيق معايير الجودة والاعتماد وفقًا للمعايير القومية لسلامة المرضى.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده العربي مع فريق الجودة بالمستشفى، بحضور الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة رانية عزيز مدير إدارة سلامة المرضى، والدكتورة شيرين علاء الدين مدير المستشفى، لمتابعة مؤشرات الأداء ومراجعة خطوات التنفيذ ضمن خطة التطوير الجارية بالمستشفى.

وخلال اللقاء، استعرض وكيل الوزارة ما تم إنجازه من أعمال التحسين والتطوير التنظيمي والفني داخل أقسام المستشفى، مشددًا على أهمية الالتزام الصارم بمعايير الجودة وتطبيق نظم المتابعة الدورية لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة للمواطنين.

وأكد العربي أن تحقيق الاعتماد الطبي لا يقتصر على الإجراءات الشكلية، بل يتطلب ثقافة مؤسسية قائمة على العمل الجماعي والانضباط والالتزام بمعايير السلامة في جميع مراحل تقديم الخدمة الصحية.

كما أثنى على جهود فريق العمل بمستشفى الحميات بالغردقة، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يعكس روح التعاون والإصرار على التميز، مؤكّدًا أن مديرية الصحة تدعم بكل إمكانياتها استكمال خطة التطوير بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير إلى إدارة المستشفى وفريق الجودة، داعيًا إلى مواصلة الأداء المتميز والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الاعتماد الكامل للمستشفى، بما يتماشى مع توجهات وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر.

 وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص مديرية الصحة على ترسيخ ثقافة الجودة داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، وضمان تقديم خدمات طبية تليق بالمواطن المصري وتواكب معايير السلامة الدولية.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة وكيل وزارة الصحة مستشفى الحميات بالغردقة

