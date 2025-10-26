أسعار الذهب اليوم بمستهل التعاملات المسائية

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب ، وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم فيها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الأحد

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع: 6310 جنيها

سعر الشراء: 6275 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع: 5785 جنيهًا

سعر الشراء: 5750 جنيهاً

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأحد 26-10- 2025:

سعر البيع: 5520 جنيهًا

سعر الشراء: 5490 جنيهًا

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع: 4730 جنيهًا

سعر الشراء:4705 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع: 3680جنيهًا

سعر الشراء: 3660 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع: 3155 جنيهًا

سعر الشراء: 3135 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع: 44160 جنيهًا

سعر الشراء:43920 جنيهًا

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الأحد 26-10-2025:

سعر البيع:196220 جنيهًا

سعر الشراء نحو195150 جنيهًا

أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4112.36 دولارا سعر البورصة العالمية

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.