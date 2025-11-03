سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية،خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين

أعلى سعر شراء: 6086 جنيها

أقل سعر بيع: 6109 جنيها

متوسط السعر 6098 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الإثنين

أعلى سعر شراء: 5325 جنيها

أقل سعر بيع: 5345 جنيها

متوسط السعر: 5335 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الإثنين

أعلى سعر شراء: 4564 جنيها

أقل سعر بيع: 4581 جنيها

متوسط السعر: 4570 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الإثنين

أعلى سعر شراء: 3549 جنيها

أقل سعر بيع: 3563 جنيها

متوسط السعر: 3554 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين

أعلى سعر شراء: 42632 جنيها

أقل سعر بيع: 43280 جنيها

متوسط السعر: 42956 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الشراء: 190 الف جنيه

سعر البيع: 188980 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4002.25 دولار .

وشهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا بنحو 3.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع الطلب نتيجة عمليات جني الأرباح، إلى جانب تقييم المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.