أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية
إسرائيل تكشف هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا
إنهاء النزاعات في أفريقيا.. تفاصيل جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
شاهد.. عقد المقابلات الشخصية لمعلمي التربية الرياضية المرشحين للعمل في مدارس STEM
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية،خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم. 

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الإثنين 

سعر جرام الذهب عيار 24  في مصر اليوم الإثنين 

أعلى سعر شراء: 6086 جنيها 

أقل سعر بيع: 6109 جنيها 

متوسط السعر 6098 جنيها 

 سعر جرام الذهب عيار 21  في مصر اليوم الإثنين 

أعلى سعر شراء:  5325 جنيها 

أقل سعر بيع: 5345 جنيها 

متوسط السعر: 5335 جنيها 

سعر جرام الذهب عيار 18  في مصر اليوم الإثنين 

أعلى سعر شراء: 4564 جنيها 

أقل سعر بيع: 4581 جنيها 

متوسط السعر: 4570 جنيها 

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الإثنين 

أعلى سعر شراء: 3549 جنيها 

أقل سعر بيع: 3563 جنيها

متوسط السعر: 3554 جنيها 

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين 

أعلى سعر شراء: 42632 جنيها 

أقل سعر بيع: 43280 جنيها 

متوسط السعر: 42956 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الإثنين 

سعر الشراء: 190 الف جنيه

سعر البيع: 188980 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4002.25 دولار .

وشهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا بنحو 3.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع الطلب نتيجة عمليات جني الأرباح، إلى جانب تقييم المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

