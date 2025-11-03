قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-11-2025

ولاء عبد الكريم

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الاثنين الموافق 3/12/2025
سعر البيع: 6110 جنيها.

سعر الشراء: 6070  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22  اليوم الاثنين 3-11-2025:

سعر البيع: 5600  جنيهًا.

سعر الشراء: 5570 جنيهاً. 
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا

سعر البيع: 5345  جنيهًا.

سعر الشراء: 5315  جنيهًا. 
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 3-11-2025:

سعر البيع: 4580   جنيهًا.

سعر الشراء:4555 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14

سعر البيع:3565جنيهًا.

سعر الشراء: 3545 جنيهًا. 
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سعر البيع: 42760 جنيهًا.

سعر الشراء:42520 جنيهًا

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة


سعر البيع: 190 الف جنيهًا.

سعر الشراء نحو 188930 جنيهًا.

