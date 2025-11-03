أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-11-2025

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الاثنين الموافق 3/12/2025

سعر البيع: 6110 جنيها.

سعر الشراء: 6070 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 3-11-2025:

سعر البيع: 5600 جنيهًا.

سعر الشراء: 5570 جنيهاً.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا

سعر البيع: 5345 جنيهًا.

سعر الشراء: 5315 جنيهًا.

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 3-11-2025:

سعر البيع: 4580 جنيهًا.

سعر الشراء:4555 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14

سعر البيع:3565جنيهًا.

سعر الشراء: 3545 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سعر البيع: 42760 جنيهًا.

سعر الشراء:42520 جنيهًا

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة



سعر البيع: 190 الف جنيهًا.

سعر الشراء نحو 188930 جنيهًا.