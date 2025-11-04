قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

تراجعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4-11-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع اليوم

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 50 جنيه منذ تعاملات الأحد الماضي وذلك علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

تذبذب المعدن الأصفر

ويتعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذذب على مستوي محلات الصاغة المختلفة منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتي تداولات اليوم .

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6آلاف جنيه للبيع و 6057 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 5250 جنيه للبيع و 5300 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 4500 جنيه للبيع و 4542 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3500 جنيه للبيع و 3533 جنيه للشراء 

سعر  الجنيه الذهب  اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 42 ألف جنيه للبيع و 42.4 ألف جنيه للشراء

سعر  أوقية الذهب  اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3945 دولار للبيع و 3946 دولار للشراء

الذهب في البورصات العالمية

وتراجعت أسعار الذهب دون مستوى 4000 دولار للأونصة مجدداً في تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بقوة الدولار الأميركي واستمرار تراجع توقعات خفض معدلات الفائدة في ديسمبر كانون الأول، إلى جانب انحسار التوترات التجارية بين أميركا والصين، مما قلّص جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3974.87 دولاراً للأونصة.

بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 3982.20 دولاراً للأونصة.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، بعدما أدّت الانقسامات داخل الفدرالي الأميركي إلى تقليص رهانات المستثمرين على خفض جديد لمعدلات الفائدة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه.سي.إم تريد» لرويترز، إن «قوة الدولار تمثل شوكة في خاصرة الذهب، فيما يعيد المتعاملون تقييم احتمالات خفض الفائدة قبل نهاية العام».

وكان الفدرالي قد خفّض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، غير أن رئيسه جيروم باول أكد أن إجراء خفض آخر في عام 2025 «ليس أمراً مفروغاً منه».

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، تتوقع الأسواق حالياً بنسبة 65% خفضاً جديداً للفائدة في ديسمبر كانون الأول، انخفاضاً من أكثر من 90% قبل تصريحات باول.

