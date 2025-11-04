قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يشهد سوق الذهب في مصر خلال الأيام الأخيرة حالة من الترقب الملحوظ، مع استمرار تراجع الأسعار العالمية للمعدن النفيس، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على السوق المحلية، وأعاد من جديد الاهتمام بالذهب كوسيلة ادخارية واستثمارية آمنة تحافظ على قيمة الأموال في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.

سعر الذهب الان

سعر الذهب الان في مصر

وتشير بيانات محال الصاغة في مصر إلى أن متوسط أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية، حيث بلغ سعر بيع عيار 24 نحو 6070 جنيها للجرام مقابل 6010 جنيهات للشراء، بينما وصل سعر عيار 22 إلى 5565 جنيها للبيع و5510 جنيهات للشراء، في حين سجل عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية نحو 5310 جنيهات للبيع و5260 جنيها للشراء.

أما عيار 18 فبلغ 4550 جنيها للبيع و4510 جنيهات للشراء، وسجل عيار 14 نحو 3540 جنيها للبيع و3505 جنيهات للشراء، وعيار 12 حوالي 3035 جنيها للبيع و3005 جنيهات للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالأسواق المحلية نحو 188755 جنيها للبيع و186975 جنيها للشراء، بينما بلغ سعرها عالميا نحو 3969.51 دولار، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 42480 جنيها للبيع و42080 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويرجع الخبراء أسباب تغير أسعار الذهب إلى مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها سعر الأونصة عالميا باعتبارها المرجع الأساسي في تحديد الأسعار داخل السوق، فضلا عن تحركات الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية بالمعدن النفيس، إلى جانب القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى.

كما تلعب معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب العالمي على الذهب دورا مؤثرا في تحديد اتجاه الأسعار.

ويؤكد محللو أسواق المال أن السياسة النقدية العالمية تمثل أحد أبرز المحركات المؤثرة في أسعار الذهب، فخفض أسعار الفائدة عادة ما يعزز الإقبال على المعدن الأصفر كاستثمار آمن، بينما يؤدي رفعها إلى تقليل الطلب لصالح الأدوات المالية ذات العائد الثابت مثل الودائع والسندات.

وبالتالي فإن أي تحرك في قرارات البنوك المركزية ينعكس مباشرة على الأسعار داخل السوق المصرية.

عيار 21 الأكثر انتشارا

ويظل عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المحلية بفضل توازنه بين الجودة والسعر، فيما يفضل المستثمرون شراء عيار 24 لنقائه العالي وارتفاع قيمته السوقية، بينما يحظى عيار 18 بإقبال من فئة الشباب بسبب تنوع تصميماته وانخفاض تكلفته.

ويرى الخبراء أن أسعار الذهب قد تشهد تحركات متباينة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تغيرات السياسات النقدية الدولية وتباطؤ وتيرة رفع الفائدة عالميا، غير أن الأزمات الاقتصادية والإقليمية المستمرة ستبقي على المعدن الأصفر كخيار استراتيجي لحماية المدخرات ومواجهة التضخم.

ويجمع الاقتصاديون على أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول للمواطنين والمستثمرين في فترات عدم اليقين، نظرا لقدرته المستمرة على الحفاظ على استقرار الثروات والقيمة الحقيقية للأموال.

سعر الذهب الان سوق الذهب سعر الذهب الذهب الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

ترشيحاتنا

أذكار المساء

ردد أذكار المساء.. تمنحك هدى ونورا يشرح الصدر ويجلب الطمأنينة

صلاة الجماعة

موضع ابتداء الصف خلف الإمام.. الإفتاء توضح

هل مكافأة نهاية الخدمة للأب المتوفى تعتبر ميراث أ

هل مكافأة نهاية الخدمة للأب المتوفى تعتبر ميراثا أم لا؟ دار الإفتاء توضح

بالصور

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان
مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود
سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل
أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد