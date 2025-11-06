قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تعرف على سعر الذهب في مصر مستهل الخميس

علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم فيها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

 أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الخميس

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا  اليوم الخميس 6-11-2025:

سعر البيع: 6090 جنيها.

سعر الشراء: 6055  جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 6-11-2025:

سعر البيع: 5585جنيهًا. 

سعر الشراء: 5550 جنيهاً. 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  اليوم الخميس 6-11-2025:

سعر البيع: 5330  جنيهًا. 

سعر الشراء: 5300  جنيهًا. 

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 6-11-2025:

سعر البيع: 4570 جنيهًا. 

سعر الشراء:4545 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس 6-11-2025:

سعر البيع:3555 جنيهًا. 

سعر الشراء: 3535 جنيهًا. 

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس 6-11-2025:

سعر البيع:3045جنيهًا. 

سعر الشراء: 3030 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6-11-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 6-11-2025:

سعر البيع: 42640 جنيهًا. 

سعر الشراء:42400 جنيهًا 

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الخميس 6-11-2025:

سعر البيع:189465 جنيهًا.

سعر الشراء نحو 188400 جنيهًا.

 أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية نحو 3987.24 دولارا سعر إغلاق البورصة العالمية  الماضية. 

الدول تعزز احتياطاتها من الذهب

وتسعى الدول لتعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر، خاصة الآسيوية، في الوقت التي تبرز الصين كمركز عالمي للسبائك، تخطط كمبوديا لتخزين جزء من احتياطياتها الذهبية في قبو بورصة شنجهاي للذهب بمنطقة شنتشن الحرة، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها.
وأشارت المصادر نقلا عن وكالة بلومبرج إلى أن دولًا أخرى تدرس اتخاذ خطوات مماثلة لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن المراكز التقليدية مثل لندن.

ويستفيد الذهب مؤقتًا من مخاوف الأسواق العالمية وتراجع شهية المخاطرة، إلا أن قوة الدولار الأمريكي واستمرار حالة الغموض في السياسة النقدية الأمريكية يحدان من مكاسبه، وفي ظل استمرار التوترات التجارية وتداعيات الإغلاق الحكومي، يظل المعدن الأصفر في موقع دفاعي قوي كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار في أوقات الضبابية.

