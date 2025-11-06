تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 6-11-2025

تعرض سعر الذهب في مصر لهبوط مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 6-11-2025، على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يهوي

وتعرض سعر جرام الذهب لهبوط حاد بقيمة 25 جنيها على الأقل في المتوسط منذ بدء التعاملات المسائية.

تذبذب المعدن الأصفر

ومع بدء التعاملات المسائية زاد سعر جرام الذهب بمقدار طفيف لم يجاوز 5 جنيهات، إلا أنه خلال التداولات المسائية فقد 25 جنيها من قيمته ليستكمل بذلك مسلسل الهبوط على أساس أسبوعي بقيمة تقدر بـ180 جنيها على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم نحو 5280 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6034 جنيها للبيع و6091 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5280 جنيها للبيع و5330 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4525 جنيها للبيع و4568 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3520 جنيها للبيع و3553 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 42.24 ألف جنيه للبيع و42.64 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3897 دولارا للبيع و 3987 دولارا للشراء.

الذهب في السوق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في خمسة أشهر، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتصاعد القلق من التداعيات الاقتصادية والسياسية المترتبة عليه، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية صعدت بنحو 30 جنيهًا، ليسجل عيار 21 مستوى 5355 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 29 دولارًا لتسجل 4013 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل 6120 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4590 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42840 جنيهًا.

وأوضح التقرير أن المعدن الأصفر استعاد المستوى النفسي 4000 دولار للأوقية، مدفوعًا بضعف الدولار ومخاوف المستثمرين من استمرار أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما يترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا اليوم لاستكشاف ملامح السياسة النقدية المقبلة.

بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة عن مؤسسة ADP أظهرت زيادة مفاجئة بواقع 42 ألف وظيفة في أكتوبر، مقارنة بانخفاض 29 ألف وظيفة في الشهر السابق، ما دعم الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتريث في خفض الفائدة خلال ديسمبر.

ووصف ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تلك البيانات بأنها "مفاجأة سارة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، محذرًا من أن الإبقاء على السياسة الحالية "يُعرّض الاقتصاد لمخاطر غير ضرورية".