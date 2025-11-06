قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
سبب استبعاد محمد صبحي من مواجهة بيراميدز في السوبر المصري
أحمد موسى يؤدي مناسك العمرة ويشارك متابعيه لحظة الأذان في بث مباشر
الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 ويتأهل لنهائي السوبر المصري
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان
حظر سير السكوتر الكهربي بكافة شوارع محافظة القاهرة
بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة
اقتصاد

آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في خمسة أشهر، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتصاعد القلق من التداعيات الاقتصادية والسياسية المترتبة عليه، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية صعدت بنحو 30 جنيهًا، ليسجل عيار 21 مستوى 5355 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 29 دولارًا لتسجل 4013 دولارًا.


وأضاف أن عيار 24 سجل 6120 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4590 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42840 جنيهًا.
وأوضح التقرير أن المعدن الأصفر استعاد المستوى النفسي 4000 دولار للأوقية، مدفوعًا بضعف الدولار ومخاوف المستثمرين من استمرار أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن. 
كما يترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا اليوم لاستكشاف ملامح السياسة النقدية المقبلة.
بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة عن مؤسسة ADP أظهرت زيادة مفاجئة بواقع 42 ألف وظيفة في أكتوبر، مقارنة بانخفاض 29 ألف وظيفة في الشهر السابق، ما دعم الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتريث في خفض الفائدة خلال ديسمبر.
ووصف ستيفن ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تلك البيانات بأنها "مفاجأة سارة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، محذرًا من أن الإبقاء على السياسة الحالية "يُعرّض الاقتصاد لمخاطر غير ضرورية".
ويأتي ذلك وسط انقسام داخل الفيدرالي حول وتيرة خفض الفائدة، إذ خفّض البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي، في ظل إشارات إلى تباطؤ سوق العمل.
في المقابل، أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر في 5 نوفمبر ارتفاع الطلب على الذهب في الولايات المتحدة بنسبة 58% على أساس سنوي إلى 186 طنًا خلال الربع الثالث، مدفوعًا بتدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، التي أضافت 137 طنًا، أي 62% من التدفقات العالمية،كما بلغت أحجام التداول في بورصة كومكس وصناديق الذهب الأمريكية مستوى قياسيًا بلغ 208 مليارات دولار يوميًا في أكتوبر.
وفي تقرير منفصل، كشف مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية سجلت صافي مشتريات بلغ 39 طنًا في سبتمبر، لتصل مشترياتها منذ بداية العام إلى 200 طن، وتصدرت البرازيل القائمة بـ15 طنًا، تلتها كازاخستان وجواتيمالا.
إقليميًا، نقلت «بلومبرج» عن مصادر أن كمبوديا تخطط لتخزين جزء من احتياطياتها الذهبية في قبو بورصة شنجهاي للذهب بمنطقة شنتشن الحرة، في خطوة تُبرز توجه عدد من الدول لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن المراكز التقليدية مثل لندن.
ورغم التوترات السياسية والاقتصادية، يظل الذهب في موقع دفاعي قوي كملاذ آمن، مدعومًا بتراجع الدولار وتنامي الغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية، بينما تحد مكاسب الأسهم العالمية من أي ارتفاعات حادة للمعدن النفيس.

سعر الذهب منصة آي صاغة سعر الذهب العالمي سعرعيار 24 اليوم سعر أونصة الذهب مال واعمال اخبار مصر الإعلاق الحكومي

