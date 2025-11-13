تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 13-11-2025

تعرض الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 13-11-2025، لهزة جديدة في منتصف التعاملات المسائية داخل محلات الصاغة.

الذهب يهبط مجددا

وهوى المعدن الأصفر قبل انتهاء تعاملات مساء اليوم بمقدار 30 جنيهًا على الأقل في الجرام الواحد منذ بدء التعاملات.

تذبذب المعدن الأصفر

وعلى مدار الأسابيع الماضية تعرض الذهب لحالات من التذبذب أفقدته ما يقارب 300 جنيه على الأقل في متوسط سعر الجرام.

وكان الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم صعد بمقدار 50 جنيها على الأقل مقارنة بما كان عليه في مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5560 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6354 جنيها للبيع و6411 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5560 جنيها للبيع و5610 جنيهات للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4765 جنيها للبيع و4808 جنيهات للشراء.

سعر عيار 14اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3706 جنيهات للبيع و3740 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.48 ألف جنيه للبيع و44.88 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4202 دولار للبيع و4203 دولارات للشراء.

سعر الذهب عالميا

وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب كانت قد صعدت أمس الأربعاء بنحو 80 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 التداولات عند 5515 جنيهًا وأغلق عند 5595 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا من 4130 إلى 4196 دولارًا.

واصل الذهب مكاسبه لليوم الخامس على التوالي اليوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مع تراجع الدولار الأمريكي نتيجةً لتراجع شهية المخاطرة، عقب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع متجاوزًا 4200 دولار .

ويبدو أن المستثمرين مقتنعون بأن بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية المتأخرة ستُظهر بعض الضعف في الاقتصاد وسط إغلاق حكومي أمريكي مطول، مما سيدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر في ديسمبر.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون يُنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من السوق، وقد أدى ارتفاع أسعار الذهب إلى تراجع الدولار الأمريكي، الملاذ الآمن، مقابل معظم العملات الرئيسية، مما عزز قوة الذهب.

يبدو أن المستثمرين غير متأثرين بالتفاؤل الناجم عن تطور إيجابي لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية الأمريكية، والذي لا يزال يدعم التوجه الإيجابي للمخاطرة، ويميل إلى تقويض الذهب التي تُعتبر ملاذاً آمناً، فمتفائلو الذهب غير مستعدين للاستسلام مع استمرار رهانات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة في الضغط على الدولار الأمريكي.

يُعيد إعادة في الحكومة الأمريكية تركيز السوق إلى تدهور التوقعات المالية والمخاوف بشأن ضعف الزخم الاقتصادي، ويقدر الاقتصاديون أن الإغلاق الحكومي المطول ربما يكون قد قلّص بالفعل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بنسبة تتراوح بين 1.5% و2% تقريبًا. وهذا بدوره يُبقي متفائلي الدولار الأمريكي في موقف دفاعي.

أظهرت بيانات من شركة تحليلات القوى العاملة "ريفيليو لابس" الصادرة الأسبوع الماضي فقدان 9,100 وظيفة في أكتوبر، وانخفاض عدد الوظائف الحكومية بمقدار 22,200 وظيفة الشهر الماضي.

في حين، قدّر بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف الشهر الماضي، ما يشير إلى مؤشرات على تدهور سوق العمل.