سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
ماذا يحدث حال انتهاء قمة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر بالتعادل؟
مشاركة مميزة من المصريين بسلطنة عمان في انتخابات مجلس النواب 2025
محمد صلاح يواصل الهيمنة التاريخية.. قلق وحيرة قبل موقعة مانشستر سيتي وليفربول
127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير
على متنها 2700 سائح.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينةMSC Armonia.. صور
انطلاق تصويت المصريين لليوم الثاني بالمغرب في انتخابات مجلس النواب
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها وحصن نفسك ضد الشرور والشياطين
13 ألف جنيه شهريا.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بهذه المجالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مروة نصر تشارك عائلتها فى كليب "روحي".. فيديو

مروة نصر
مروة نصر
أحمد إبراهيم

طرحت الفنانة مروة نصر البرومو الدعائي لكليب اغنيتها “روحي” والذى من المقرر أن يطرح خلال الايام المقبلة عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 

ويشهد كليب أغنية “روحي” للفنانة مروة نصر ظهور عائلتها معها لأول مرة. 

https://www.instagram.com/reel/DQuDlfUjFdL/?igsh=NmliajR0MzNuZTJ0

أغنية "روحي" من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع أسامة عبد الهادي وإنتاج محمد علام وميكس وماستر ماهر صلاح وتصميم الفيديو محمود صبري. 

مروة نصر اغنية باب الجدعنة 

وكانت مروة نصر طرحت أغنية "باب الجدعنة" الذي جمع كل من المطربه مروه نصر والمطرب الشعبي احمد شيبة و مطرب المهرجانات عنبة و ذلك استعدادا لطرحها خلال الأيام المقبله علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية احتفالا مع جمهورهم بصيف ٢٠٢٥.

اغنية باب الجدعنة 

"باب الجدعنه" كلمات حازم اكس وألحان مونتي وتوزيع ايهاب كوليبكس ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزك وتصوير شريف مختار وبمجرد طرح البوستر خطف أنظار الجميع فقد ظهر الثلاثي بلوك واستايل مبهر وسط تفاعل شديد بين محبيهم واصدقائهم ورواد السوشيال ميديا.

شارك الفنان أحمد شيبة في الماراثون الرمضاني بغناء تتر مسلسل “فهد البطل”، من بطولة الفنان أحمد العوضي، وعدد من أبرز نجوم الفن.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

وتدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود، وغيرهم.

