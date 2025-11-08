هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة لامعة في حفلها بعمان

شاركت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي إطلالتها الأنيقة من حفلها الغنائي، الذي أقيم أمس في الأردن، وسط حضور جماهيري كبير من محبيها.

https://www.instagram.com/reel/DQxoEV2iHqN/?igsh=MXZ0cnVyeWE1dHo2NQ==

وظهرت هيفاء في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» بفستان طويل اللامع باللون النبيتي الداكن، تميز بقصة ضيقة تبرز جمال قوامها، مع أكتاف مكشوفة وأكمام طويلة، وأكملت إطلالتها بأقراط فضية لافتة وتسريحة شعر منسدل ناعم.

وكانت طرحت هيفاء وهبي الجزء الأول من ألبومها الجديد «ميجا هيفا»، عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ حمل هذا الجزء العديد من المفاجآت الفنية والموسيقية، التي تعكس تنوعا كبيرا في الألوان الغنائية والأساليب المختلفة، التي تعاونت فيها هيفاء مع عدد من أشهر الملحنين والمنتجين في مصر والوطن العربي.

والألبوم سُيطرح على 4 مراحل متتالية، كل مرحلة ستشمل 6 أغاني، تعاونت فيه مع أسماء بارزة في عالم المزيكا أبرزهم عزيز الشافعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان، الذين أضافوا بصماتهم الفنية المميزة في مختلف أغاني الألبوم.