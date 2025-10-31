إحنا الشلة.. هيفاء وهبي تطرح فيديو كليبها الجديد

أطلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة "إحنا الشلة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية “إحنا الشلة” من كلمات أحمد المالكي، ألحان نور عز العرب، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماسترينغ جمال ياسين، والكليل إخراج رجا نعمة.

أغنية “إحنا الشلة” هي ضمن أغنيات الجزء الأول من ألبوم "ميغا هيفا" الذي طرحته الفنانة هيفاء وهبي مؤخراً.

ومن المقرّر أن تُصدر هيفاء وهبي ألبومها على أربع مراحل متتالية، بحيث تتضمن كل باقة نحو ستّ أغنيات تُطرح تباعاً، لتشكّل في النهاية ألبوماً متكاملاً يحمل فكرة مبتكرة تُقدَّم للمرة الأولى في العالم العربي.

أعمال هيفاء وهبي

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن انتهائها من تصوير أحدث أفلامها “جوري - ولاد المحظوظة” استعدادا لعرضه فى موسم الصيف.

ونشرت هيفاء وهبي صورة لها من الكواليس وعلقت عليها قائلة: فركش فيلم “جوري- ولاد المحظوظة”.

استئناف تصوير ولاد المحظوظة

استأنف المخرج المخرج مرقس عادل، في أول شهر يونيو 2024، تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "ولاد المحظوظة"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم الصيف .

وقال عادل إنه يواصل حاليا تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم بمشاركة عدد من أبطاله.

وأضاف أن الفيلم يدور في إطار كوميدي رومانسي عن سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، رشا مهدي، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، وتأليف هيثم سعيد.

وكان المخرج مرقس عادل قد صور عددا كبيرا من مشاهد الفيلم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023؛ ليتوقف عن التصوير بسبب انشغاله بتصوير مسلسل "المعلم" الذي شارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني قبل الماضي.

أغاني هيفاء وهبي

في شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “وصلتلها” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "ما بضعفش" من ألحان سامر أبو طالب، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع سليمان دميان، وإخراج إيلي فهد.