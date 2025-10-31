قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فريق المقاولون 2011 يهزم طلائع الجيش بثنائية نظيفة في دوري الجمهورية
قبل انتهاء فترة السماح .. كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2025
القبة الذهبية| إيلون ماسك يقترب من صفقة مليارية مع البنتاجون.. تفاصيل
مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية
محمد صلاح على بُعد خطوة من إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول أمام أستون فيلا
فنادق مصر تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير
ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن رحيل يانيك فيريرا.. تفاصيل
إدارة ترامب اتخذت قرارا بشن هجمات ضد أهداف عسكرية في فنزويلا
الاستيلاء على وقف عائلة بالمنيل.. تزوير إعلام وراثة وصدمة | تفاصيل مثيرة
خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟
من رمسيس أسهل .. طرق الوصول بالمواصلات إلى المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إحنا الشلة.. هيفاء وهبي تطرح فيديو كليبها الجديد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
سعيد فراج

أطلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة "إحنا الشلة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية “إحنا الشلة” من كلمات أحمد المالكي، ألحان نور عز العرب، توزيع وسام عبد المنعم، مكس وماسترينغ جمال ياسين، والكليل إخراج رجا نعمة. 

أغنية “إحنا الشلة” هي ضمن أغنيات الجزء الأول من ألبوم "ميغا هيفا" الذي طرحته الفنانة هيفاء وهبي مؤخراً.

ومن المقرّر أن تُصدر هيفاء وهبي ألبومها على أربع مراحل متتالية، بحيث تتضمن كل باقة نحو ستّ أغنيات تُطرح تباعاً، لتشكّل في النهاية ألبوماً متكاملاً يحمل فكرة مبتكرة تُقدَّم للمرة الأولى في العالم العربي.

أعمال هيفاء وهبي

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن انتهائها من تصوير أحدث أفلامها “جوري - ولاد المحظوظة” استعدادا لعرضه فى موسم الصيف.

ونشرت هيفاء وهبي صورة لها من الكواليس وعلقت عليها قائلة: فركش فيلم “جوري- ولاد المحظوظة”.

استئناف تصوير ولاد المحظوظة

استأنف المخرج المخرج مرقس عادل، في أول شهر يونيو 2024، تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "ولاد المحظوظة"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم الصيف .

وقال عادل إنه يواصل حاليا تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم بمشاركة عدد من أبطاله.

وأضاف أن الفيلم يدور في إطار كوميدي رومانسي عن سيدة لبنانية تمر حياتها بالعديد من الأزمات، وهو من بطولة هيفاء وهبي، بيومي فؤاد، رشا مهدي، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، وتأليف هيثم سعيد.

وكان المخرج مرقس عادل قد صور عددا كبيرا من مشاهد الفيلم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023؛ ليتوقف عن التصوير بسبب انشغاله بتصوير مسلسل "المعلم" الذي شارك به في الماراثون الدرامي الرمضاني قبل الماضي.

أغاني هيفاء وهبي

في شهر يناير الماضي، طرحت الفنانة هيفاء وهبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “وصلتلها” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية وصلتلها لـ هيفاء وهبي، من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "ما بضعفش" من ألحان سامر أبو طالب، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع سليمان دميان، وإخراج إيلي فهد.

هيفاء وهبي أعمال هيفاء وهبي أغاني هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي كليب إحنا الشلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

انهيار منزل

مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا

ترشيحاتنا

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

الفول

فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

الكابوريا

متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

بالصور

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد