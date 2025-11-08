نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم السبت، أن الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم فريق بيراميدز هو الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.

وكان إبراهيم ماييلي - البالغ من العمر 31 عامًا - قد قدم أداءً مميزًا خلال الموسم الماضي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ قاد فريق بيراميدز للتتويج باللقب، بعدما سجل 9 أهداف خلال 13 لقاء، بالإضافة إلى تسجيله هدف الفوز بلقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وأوضح المصدر أن ماييلي الأقرب للفوز بالجائزة بعد منافسة شرسة مع زميله المغربي محمد الشيبي، لكن الأصوات تميل للمهاجم الكونغولي.

نادي بيراميدز سيتوّج بجائزة أفضل نادِ في إفريقيا نظرًا لتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل القارة: