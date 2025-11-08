بيراميدز بالأسود وسيراميكا بالعنابي في كأس السوبر المصري

عُقد صباح اليوم "السبت" الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال المقامة في دولة الإمارات.

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز في تمام الثالثة إلا ربع عصر غد الأحد، في لقاء تحديد المركز الثالث، وذلك بعد خسارة الفريقين في الدور نصف النهائي من البطولة.

تفاصيل الاجتماع التنسيقي

أُقيم الاجتماع في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وتم خلاله الاتفاق على ألوان الأطقم التي سيرتديها الفريقان في المباراة، حيث تم اعتماد ما يلي:

بيراميدز يخوض اللقاء بالزي الأسود الكامل المزين بالذهبي، على أن يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.

ويظهر سيراميكا كليوباترا بالزي الأبيض في العنابي، وحارس مرماه يرتدي البرتقالي الكامل.

كما تقرر أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز وصاحب المركز الثالث في البطولة.