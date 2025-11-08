ماذا يحدث حال انتهاء قمة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر بالتعادل؟

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، الاجتماع الفني لمباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث، بحضور ممثلي الفرق الأربعة والجهات الأمنية والطبية والتنظيمية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الترتيبات المتعلقة بالجوانب الفنية والإعلامية والأمنية والطبية، إلى جانب نظام الاعتماد وخدمات الجماهير.

نهائي السوبر – الأهلي × الزمالك

يُقام اللقاء المرتقب على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، بينما يظهر الزمالك بالزي الأبيض الكامل بشورت أسود.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل، تُحسم المواجهة بركلات الترجيح لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من السوبر المصري.

مباراة تحديد المركز الثالث – بيراميدز × سيراميكا

تُقام المباراة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ويلعب بيراميدز بالزي الأسود المزدان بالتفاصيل الذهبية، فيما يظهر سيراميكا باللون الأبيض في العنابي.

وفي حال التعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون أشواط إضافية لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث.