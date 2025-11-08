إيقاف بطل الدوري الهندي بعد تعليق المسابقة.. ما السبب ؟

أوقف نادي موهون باجان، بطل الدوري الهندي الممتاز، فريقه الأول مع استمرار تعليق منافسات الدوري.

أوقف نادي موهون باغان سوبر جاينت، بطل الدوري الهندي الممتاز، فريقه الأول مع استمرار تعليق منافسات الدوري، في ظل معاناة الاتحاد الهندي لكرة القدم في بيع الحقوق التجارية للبطولة.

وأعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم أن دعوته لتقديم عروض لحقوق البث التجاري للدوري لم تلق أي رد.

وصرح عضو بارز في إدارة نادي موهون باجان، ومقره كولكاتا، اليوم السبت، بأن النادي سيستأنف عملياته مع الفريق الأول بمجرد اتضاح مستقبل الدوري، مضيفًا أنه لا يأمل في انطلاقه قبل منتصف يناير.

وأضاف: "نعم، سنعود بالتأكيد عند استئناف الدوري. نتطلع لبدء التدريب بمجرد اتضاح موعد انطلاق الدوري".

وتم استبعاد موهون باجان، الذي كان ينافس أيضًا في دوري أبطال آسيا الدرجة الثانية هذا الموسم، من البطولة بعد رفضه السفر إلى إيران لخوض مباراة في دور المجموعات ضد سيباهان إس سي في 30 سبتمبر.

كما أوقفت أندية أخرى في الدوري الهندي الممتاز، بما في ذلك نادي أوديشا لكرة القدم ونادي بنجالورو لكرة القدم، فرقها الرئيسية أو توقفت عن دفع رواتبها بعد أن أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم في يوليو تعليق الدوري.

عاد بنجالورو إلى المنافسات الشهر الماضي لخوض كأس السوبر.

وأرجع الاتحاد الهندي لكرة القدم تأجيل الدوري إلى تعثر مفاوضات تجديد العقد مع شركائه التجاريين، شركة تطوير رياضة كرة القدم المحدودة بقيادة ريلاينس.

وتوقفت محادثات تجديد اتفاقية عام 2010 بعد أن طلبت المحكمة العليا الهندية من الاتحاد الهندي لكرة القدم عدم تجديد عقده مع شركة تطوير رياضة كرة القدم المحدودة حتى صدور حكمها، حيث كانت هناك قضية قيد النظر لتطبيق دستور جديد للاتحاد.

وكان الاتحاد قد دعا إلى تقديم عروض جديدة لاستضافة الدوري بعد صدور حكم من المحكمة العليا.

واختتم الاتحاد أن لجنة تقييم ملفات الاستضافة التابعة للاتحاد الأسيوي ستجتمع خلال نهاية الأسبوع لمراجعة الوضع ومناقشة مسار العمل.