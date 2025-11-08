توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي

تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب إلي نهائي كأس السوبر المصري عقب الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر.



فيما تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري ، عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي السوبر في نهائي كأس السوبر المصري غدا الأحد في الإمارات .

موعد نهائي كأس السوبر المصري

يلتقي الأهلي والزمالك في قمة غدا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

11 مدرب أجنبي تولوا قيادة الأهلي بدون بطولات

الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على موعد أول بطولة ينافس على اللقب بعد توليه المهمة بشكل رسمي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وسبق الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي 11 مدربا أجنبيا تولوا مهمة قيادة المارد الأحمر فنيا ولم يحققوا أي بطولة.

قائمة المدربين الأجانب التي تولت قيادة الأهلي وبلغ عددهم 11 مدربا أجنبيا لم ينجحوا في تحقيق أي بطولات مع القلعة الحمراء والتي جاءت علي النحو التالي:



البداية كانت مع الإنجليزي كورتيس بوث أول مدرب أجنبي في تاريخ النادي الأهلي وتولى قيادة الفريق موسم 1947 – 1948 الذى لم يحصد أي لقب رفقة المارد الأحمر.



ثم يأتي بعده الثلاثي اليوغسلافي بروشيتش وهورفاتيتش وتاديتش خلال فترة الستينات ولم يحققوا أي بطولة مع الفريق ثم الإنجليزي جيف باتلر موسم 1987- 1988 والإنجليزي مايكل ايفرت موسم 1991- 1992 ثم الهولندي جو بونفرير في موسم 2002 – 2003.

ورحل سريعا البرتغالي جوزيه بيسيرو في موسم 2015 – 2016 دون تحقيق أي ألقاب ثم الفرنسي باتريس كارتيرون في 2018 - 2019 والبرتغالي سواريش 2020 والإسباني خوسيه ريبيرو 2025.

