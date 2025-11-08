قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاطمة غانم تضمن أول ميدالية لمصر في ألعاب التضامن الإسلامي
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصغيري: وادي دجلة مفاجأة الدوري هذا الموسم.. وأتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك

الأهلي
الأهلي

قال أحمد الصغيري لاعب زد الحالي وأسوان وفاركو السابق، إن وادي دجلة سيكون مفاجأة بطولة الدوري هذا الموسم بتواجده ضمن السبعة الكبار، مؤكدا أن الفريق يقدم مستويات كبيرة ونتائج قوية وموفقين للغاية، لكن المفاجأة غير المتوقعة هو وجود فريق بحجم وتاريخ نادي الاتحاد السكندري في مركز متأخر بجدول الترتيب، زعيم الثغر مكانه الطبيعي وسط الكبار.

وتابع "الصغيري" ، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بيراميدز صنع حالة مختلفة في الكرة المصرية، ومنح كل الأندية فرصًا من أجل تكرار التجربة والمنافسة على البطولة، الجميع أصبح لديه فرصًا متساوية، لو هناك فريق يستطيع التركيز بشكل قوي ويحقق نتائج جيدة ربما يمكنه المنافسة على اللقب.

وأضاف لاعب زد الحالي: سعيد جدًا بتألق زيكو مع بيراميدز، تجربته مع السماوي هي الأنجح عن العش مع الأهلي وإسماعيل مع الزمالك، بحكم تواجده كمهاجم وتسجيله للأهداف، أعتقد أنه اختار الاختيار الأفضل والأنسب له، حيث الإسكواد القوي الذي يمكنه من تحقيق أهدافه والتتويج بالبطولات.

حلم اللعب للكبار

وواصل لاعب أسوان وفاركو السابق: حلم اللعب للأندية الكبيرة لازال حلم كل اللاعبين، اللعب للأهلي والزمالك وبيراميدز هو الهدف الأهم حاليًا والحلم المشروع للجميع، الانتقال لفرق مثل المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا تمثل محطة من أجل تقريب المسافات للعب في الثلاثي الكبار.

وأنهى أحمد الصغيري حديثه: كل لاعب له تفكير مختلف حسب أولوياته، لو اتيحت لي فرصة اللعب في أحد الثلاثي الكبار سواء الاهلي او الزمالك او بيراميدز بعرض مادي قليل ونادي آخر بعرض مادي أكبر، سأختار العرض المادي الأقل، أنا أحب اللعب للأندية الجماهيرية، وهذا هو ما أسعى إليه في خطوتي القادمة، الأموال مهمة لكنها ليست أولوية حالية.

أحمد الصغيري زد وادي دجلة الاتحاد السكندري زيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

ترشيحاتنا

منتخب مصر للناشئين

3 فرص.. حظوظ تأهل منتخب مصر للأدوار الإقصائية في مونديال الناشئين

منتخب الناشئين

موعد مباراة منتخب مصر وإنجلترا بمونديال الناشئين والقناة الناقلة

سيراميكا كليوباترا

بيراميدز بالأسود وسيراميكا بالعنابي في كأس السوبر المصري

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد