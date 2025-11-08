قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
ماذا يحدث حال انتهاء قمة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر بالتعادل؟
مشاركة مميزة من المصريين بسلطنة عمان في انتخابات مجلس النواب 2025
محمد صلاح يواصل الهيمنة التاريخية.. قلق وحيرة قبل موقعة مانشستر سيتي وليفربول
127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير
على متنها 2700 سائح.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينةMSC Armonia.. صور
انطلاق تصويت المصريين لليوم الثاني بالمغرب في انتخابات مجلس النواب
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها وحصن نفسك ضد الشرور والشياطين
13 ألف جنيه شهريا.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بهذه المجالات
وليد سليمان: رئيس لجنة الحكام أشاد بـ محمود البنا بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

باسنتي ناجي

كشف وليد سليمان، نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين بالأهلي عن مفاجأة بشأن الحكم محمود البنا.

محمود البنا

وقال وليد سليمان لـ الكورة مع فايق في تصريحات إذاعية :"عندي معلومة أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أشاد بـ محمود البنا بعد مباراة الأهلي وسيراميكا".

وعلق الناقد الرياضي فتحي سند علي الحكم محمود البنا في مباراة الاهلي امام سيراميكا كليوباترا  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند :" الجدل ..الذى يثار حول الحكم الدولى محمود البنا فى اكثر من  سوبر أصبح من الظواهر الأساسية التى إذا غابت تجد أن هناك من يسأل عنها.
 

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتقدم الاهلي  بهدف لـ محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا  بهدف عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 40 من عمر المباراة مستغلا المساحة بين قلبي دفاع الأهلي قبل أن يعود السلوفيني جراديشار ويسجل الهدف الأهلي الثاني في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرضية من مروان عطية وصلت لـ بن شرقي مررها برأسه للمهاجم وحولها للمرمى.

