وليد سليمان: رئيس لجنة الحكام أشاد بـ محمود البنا بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كشف وليد سليمان، نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين بالأهلي عن مفاجأة بشأن الحكم محمود البنا.

محمود البنا

وقال وليد سليمان لـ الكورة مع فايق في تصريحات إذاعية :"عندي معلومة أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أشاد بـ محمود البنا بعد مباراة الأهلي وسيراميكا".

وعلق الناقد الرياضي فتحي سند علي الحكم محمود البنا في مباراة الاهلي امام سيراميكا كليوباترا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند :" الجدل ..الذى يثار حول الحكم الدولى محمود البنا فى اكثر من سوبر أصبح من الظواهر الأساسية التى إذا غابت تجد أن هناك من يسأل عنها.



وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وتقدم الاهلي بهدف لـ محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من جانب زيزو.

وتعادل سيراميكا كليوباترا بهدف عن طريق مروان عثمان في الدقيقة 40 من عمر المباراة مستغلا المساحة بين قلبي دفاع الأهلي قبل أن يعود السلوفيني جراديشار ويسجل الهدف الأهلي الثاني في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرضية من مروان عطية وصلت لـ بن شرقي مررها برأسه للمهاجم وحولها للمرمى.