محاولة اغتيال داخل الزنزانة.. نجاة مغني الراب ديدي من هجوم غامض يهز الوسط الفني
طارق الشيخ يطلب الدعاء لـ إسماعيل الليثي
حمدي الوزير: إشاعة إني اتقتلت في التجمع أول مرة أسمعها
صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟
أم الدنيا .. فيديو لـ زهران ممداني عن مصر من أحد متاجر نيويورك
كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟
فرص تأهل منتخب مصر للناشئين للدور الثانى فى كأس العالم بقطر
طريقة عمل المسقعة.. وصفة مصرية شعبية سهلة وطعم لا يُقاوم
على الدين هلال: الإخوان أساس فكر التطرف ولا يعترفوا بالوطن.. فيديو
عجائب قراءة سورة الملك قبل النوم.. وصية نبوية تنقذك في قبرك
استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟
إعصار الأدرينالين.. جمال شعبان يكشف عن سبب صادم لوفاة والد عريس قنا
توك شو

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

تسأل الإعلامي عمرو أديب، عن سبب صعود نجم الرئيس السوري أحمد الشرع، معبر عن استنكاره لهذا الأمر بشدة.

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"لماذا يدعم العالم الشرع وده سؤال مش فاهم ليه، وجاء لهذا الرجل استثمارات بالمليارات الفترة الأخيرة".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، ان يوم الاثنين المقبل يلتقي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ومعه وزير الداخلية السوري ودوال واحد من تنظيم القاعدة والتاني من تنظيم داعش 
وليه أحمد الشرع وليه العالم واقف وراء أحمد الشرع.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

