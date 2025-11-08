استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

تسأل الإعلامي عمرو أديب، عن سبب صعود نجم الرئيس السوري أحمد الشرع، معبر عن استنكاره لهذا الأمر بشدة.

واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"لماذا يدعم العالم الشرع وده سؤال مش فاهم ليه، وجاء لهذا الرجل استثمارات بالمليارات الفترة الأخيرة".



وتابع الإعلامي عمرو أديب، ان يوم الاثنين المقبل يلتقي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ومعه وزير الداخلية السوري ودوال واحد من تنظيم القاعدة والتاني من تنظيم داعش

وليه أحمد الشرع وليه العالم واقف وراء أحمد الشرع.