برلماني: المصريون بالخارج يكتبون ملحمة وطنية في صناديق اقتراع مجلس النواب

أشاد النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، بالمشهد الوطني المشرّف الذي سطره أبناء مصر في الخارج خلال اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن الإقبال الكبير أمام السفارات والقنصليات المصرية في السعودية والإمارات وغيرها من الدول يعكس الوعي الوطني المتجذر لدى المصريين أينما كانوا.

وقال نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إن مشاهد الطوابير الممتدة منذ الصباح الباكر في جدة والرياض ودبي تمثل رسالة قوية للعالم بأن المصريين بالخارج جزء أصيل من نسيج الوطن، لا تغيب عنهم قضايا بلدهم، ويسهمون بإرادتهم الحرة في دعم مسيرة الديمقراطية والتنمية التي تعيشها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما جرى اليوم هو عرس انتخابي حقيقي يجسد الروح الوطنية والولاء لمصر، ويؤكد أن المصريين بالخارج على قدر المسؤولية، حريصون على المشاركة الإيجابية وصون حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم داخل البرلمان.

وأثنى نائب بني سويف، على جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية في تنظيم العملية الانتخابية وتيسيرها بكل كفاءة وشفافية، مشيرًا إلى أن المشهد يؤكد أن مصر باتت نموذجًا في الإدارة الديمقراطية النزيهة التي تحترم إرادة الناخبين وتؤمن بدورهم في صنع المستقبل.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحاته مؤكدًا:"مشاركة المصريين في الخارج بهذا الحماس هي استفتاء جديد على الثقة في الدولة المصرية، ودليل على أن مسيرة الإصلاح والبناء التي بدأتها القيادة السياسية تجد صداها في قلوب كل المصريين، أينما وُجدوا.”