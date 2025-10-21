خارجية النواب: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تؤكد مكانة مصر الإقليمية وتدشن لشراكة إستراتيجية مع أوروبا

ثمنت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لترؤس وفد مصر في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، المقرر انعقادها في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري، مؤكدة أن الزيارة تُجسد رؤية متكاملة لمكانة مصر الإقليمية والدولية وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رزق الله في بيان لها، إن القمة المصرية الأوروبية الأولى تُعد تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات المصرية الأوروبية، كونها لا تقتصر على لقاءات سياسية بروتوكولية، بل تمتد إلى ملفات اقتصادية وأمنية ذات أولوية عالية تعكس إدراك أوروبا لأهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تأتي كرسالة واضحة على أن مصر شريك شامل يعتمد عليه، إذ تحمل أجندة متكاملة تشمل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والأمن الإقليمي، والهجرة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن مشاركة كبريات الشركات الأوروبية في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة تمثل ترجمة عملية للثقة في الاقتصاد المصري ولقدرة الدولة على تحويل الزخم السياسي إلى مكاسب اقتصادية ملموسة.

وأشارت رزق الله إلى أن لقاءات الرئيس السيسي مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وجلالة ملك بلجيكا تؤكد أن الزيارة تتجاوز الطابع الرمزي إلى بناء توافقات سياسية واقتصادية متعمقة مع مراكز صنع القرار في القارة الأوروبية، لافتة إلى أن هذه التحركات الدبلوماسية تعزز من موقع مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط وشريك استراتيجي لأوروبا في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكدت أن منتدى الاستثمار المصري الأوروبي الذي يُعقد على هامش القمة يعكس توجه الدولة نحو تحويل العلاقات السياسية إلى فرص تنموية واستثمارية حقيقية، خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتحول الأخضر، مشددة على أن القيادة السياسية المصرية توجه الجهود الدبلوماسية لخدمة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات طويلة المدى.

واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله تصريحها بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، وتؤكد على الندية والمصلحة المشتركة، مضيفة: «نجاح هذه القمة سيُقاس بقدرة مصر على ترجمة هذا الحدث التاريخي إلى مكاسب اقتصادية وأمنية تخدم المصالح الوطنية العليا».