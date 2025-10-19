قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

قيادي بالشعب الجمهوري: الرئيس بعث رسائل طمأنة للمصريين في ظل التحديات الراهنة

كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية
كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية
حسن رضوان

أكد إسماعيل موسى، أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، كشفت رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التحديات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وقال موسى، في تصريحات صحفية له اليوم: حديث الرئيس كان من القلب إلى القلب، حيث تطرق للعديد من الملفات الداخلية والخارجية، مشيدا بتحمل المصريين لكافة التحديات التي مرت بها الدولة.

وأشار إسماعيل موسى، إلى أن الرئيس بعث رسائل طمأنة لجموع الشعب المصري، لاسيما فيما يتعلق بالأمن القومي للبلاد، وجهود تأمين مصر في ظل ما تواجهه على المستوى الدولي.

واتفق مع ما طرحه الرئيس بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية، وأن مصر تسير في الطريق الصحيح، خصوصا في ظل التوسع في المشروعات القومية والتنموية.

وشدد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية التكاتف بين أبناء الشعب المصري لتجاوز التحديات الحالية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قادرة على مواجهة التحديات بخطط تنموية ونهضة حقيقية في كافة المجالات.

كما أشاد بجهود القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة في دعم القضية الفلسطينية، ونجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة، ورعاية المؤتمر العالمي للسلام في مدينة شرم الشيخ.

حزب الشعب الجمهوري إسماعيل موسى الرئيس السيسي الندوة التثقيفية

