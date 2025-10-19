برلماني: الإصلاحات الاقتصادية دعمت بيئة الاستثمار و مهدت الطريق لنمو مستدام

أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تمضي بثبات نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية متوازنة تستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.

وأوضح"الشوربجي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن هذه الإصلاحات شملت تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص وتحسين مناخ الأعمال، مما ساهم في زيادة الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك بعد أن قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ، إن الوزارة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.

وأضاف نائب الوزير - خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن - أن "المؤشرات الكلية لـ الاقتصاد المصري تتحسن.. ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل .