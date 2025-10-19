قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
13800 جنيه أعلى درجة .. جدول مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين وموعد صرفها
متوسط سعر الدولار في مصر
مهندسون ومقاولون مصريون: جاهزون بخطط مدروسة لإعادة إعمار غزة
حازم إمام يعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك عبر “إنستجرام”
الرئيس السيسي: نطلع لاستضافة مؤتمر إعمار غزة.. والنرويج تؤكد تقديم الدعم
حزب مصر المستقبل: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تُجسد الصدق والشفافية والواقعية
طرح تذاكر مباريات السوبر المصري في الإمارات ..تفاصيل
لامَسَ جسد فتاة في التجمع.. أمن القاهرة يتحفظ على كوافير حريمي شهير
الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يبحثان إعمار غزة وحل الدولتين وتكثيف التعاون الثنائي
إسرائيل تقرر غلق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة
وزير إسرائيلي يطالب باستئناف الحرب على غزة في أسرع وقت.. تفاصيل
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تجديد لعهد الوعي وبناء الإنسان المصري

النائب عادل زيدان
النائب عادل زيدان
محمد الشعراوي

قال النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر، بمثابة تجديد لعهد الوعي الوطني وترسيخ لفلسفة الدولة في بناء الإنسان المصري باعتباره حجر الزاوية في نهضة الوطن واستقراره.

وأوضح زيدان، في بيان له، أن الرئيس تحدث بوضوح يجسد إدراكه العميق لتحديات الواقع الداخلي والإقليمي، مؤكداً أن بناء الدولة الحديثة لا يقوم فقط على المشروعات القومية، بل على تأسيس وعي وطني راسخ يُحصّن المجتمع ضد دعاوى الهدم واليأس، ويصون الإنجازات من أي محاولات لتزييف الوعي أو تشويه الحقائق.

وأشار زيدان، إلى أن الرسائل التي حملتها الكلمة عكست رؤية القيادة السياسية للمستقبل، وهي رؤية قائمة على الصبر والإصرار والعمل، فالرئيس يراهن على وعي المصريين وقدرتهم على إدراك حجم ما تحقق، وأن الجمهورية الجديدة ليست شعاراً بل مسيرة وعي وإنتاج وبناء تبدأ من المواطن وتنتهي بخدمة الوطن كله.

وأضاف زيدان أن الرئيس السيسي أعاد في كلمته التأكيد على قيمة الذاكرة الوطنية وربطها بمعركة أكتوبر التي كانت عنوانًا للكرامة والعزة، لافتًا إلى أن استدعاء تلك المعاني في هذا التوقيت يمثل تذكيرًا بقدرة المصريين الدائمة على تجاوز المحن والانطلاق نحو التنمية رغم أي ضغوط أو تحديات.

وشدد زيدان، على أن كلمة الرئيس تضمنت بعدًا إنسانيًا واضحًا في تناول الأزمات الدولية، خاصة الأزمة في غزة، حيث عبّر عن موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض استهداف المدنيين، وهو ما يعكس التزام مصر التاريخي بمبادئها الأخلاقية والإنسانية، ويؤكد أن مصر تتحرك دائمًا من موقع المسئولية.

عادل زيدان مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية الثانية والأربعين

