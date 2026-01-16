قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
كاتب في مجلة «نيوزويك» الأمريكية: مصر لعبت دورًا محوريًا لضمان صمود اتفاق غزة
الصحة تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية
الإسراء والمعراج.. هل كان إسراء النبي بالروح أم بالجسد؟.. الإفتاء تجيب
ليلة الإسراء والمعراج.. دعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
أخبار العالم

ويتكوف: عندما وصل الرهائن العشرون إلى البيت الأبيض جاءني ترامب باكيا

ويتكوف
ويتكوف
فرناس حفظي

قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر لمنظمة الجالية الإسرائيلية الأمريكية في ميامي: "كانت قضية الرهائن مسألة شخصية للغاية بالنسبة للرئيس ترامب، عندما وصل الرهائن العشرون الأحياء إلى البيت الأبيض، جاء الرئيس إلي ورأيت الدموع في عينيه، لم أرَ دموعا في عينيه من قبل، قال لي: "هذا أهم يوم مررت به في البيت الأبيض". 

وفيما يتعلق بالانتقال إلى المرحلة الثانية، قال ويتكوف: "أجريت أنا وجاريد كوشنر مكالمة فيديو مع أعضاء المجلس التكنوقراطي".

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، نيابةً عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، موضحاً أنها تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار.

وأشار ويتكوف إلى أن هذه الخطوة تُنشئ المرحلة الثانية المتضمنة إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، تمثلها اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، ولا سيما نزع سلاح جميع الأفراد غير المصرح لهم، و ذلك في تغريدة، عبر حسابه على موقع "إكس".

وأكد أن الولايات المتحدة تتوقع من حماس الالتزام الكامل بتعهداتها، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة الإسرائيلي المتوفى الأخيرة، محذراً من أن عدم القيام بذلك سيتسبب في عواقب وخيمة.

وذكّر ويتكوف بأن المرحلة الأولى قدّمت مساعدات إنسانية تاريخية، وحافظت على وقف إطلاق النار، وأعادت جميع الرهائن الأحياء ورفات 27 من أصل 28 رهينة متوفى.

ستيف ويتكوف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر المجلس التكنوقراطي

