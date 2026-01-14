قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين

محمود نوفل

نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة ، القول بأن ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر إلى موسكو قريبا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت المصادر ، أن ويتكوف وكوشنر سيبحثان في موسكو الضمانات الأمنية الأمريكية والأوروبية لضمان صمود أي اتفاق.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، في وقت سابق ، عن لقاء سري جمع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف مع ولي العهد الإيراني السابق المقيم في المنفى، رضا بهلوي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمناقشة الاحتجاجات في إيران، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

ويعد هذا اللقاء أول تواصل رفيع المستوى بين الإدارة الأمريكية ومعارضة إيرانية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو 15 يوماً، في وقت يسعى بهلوي لتقديم نفسه كخيار لقيادة مرحلة انتقالية محتملة إذا ما انهار النظام.

وفي واشنطن، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن فريق الأمن القومي عقد اجتماعاً صباح الثلاثاء لبحث خيارات التعامل مع التطورات الأخيرة، من دون مشاركة الرئيس دونالد ترامب.

وعلى الصعيد الميداني، استمرت الاحتجاجات الثلاثاء في عدة مدن إيرانية، وسط تضارب في تقديرات أعداد القتلى، وتصاعد الحديث عن حملة قمع واسعة وانقطاعات في الاتصالات.

وفي رسالة عبر منصة "تروث سوشيال"، دعا ترامب الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات و"السيطرة على المؤسسات"، مؤكداً أن "المساعدة في الطريق"، من دون تفاصيل إضافية عن طبيعتها.

يذكر أن رضا بهلوي هو نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، ويقود تياراً معارضاً من منفاه في الولايات المتحدة، حيث كثف ظهوره الإعلامي في الأسابيع الماضية مطالبا واشنطن بدعم الاحتجاجات.

وأفاد مسؤول أمريكي بأن إدارة ترامب لم تكن في البداية تعتبر بهلوي لاعباً سياسياً مؤثراً، لكنها فوجئت بترديد هتافات باسمه في عدة مدن.

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

عمرو الجزار

بسبب الأهلي ..عمرو الجزار يؤجل موعد زفافه

فتحي سند

فتحي سند قبل مواجهة السنغال : اختبار صعب محتاج رجالة مصر

شوبير

شوبير عن مواجهة مصر والسنغال: مباراة صعبة جدا يارب تخلص بدري

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

