أخبار العالم

روسيا تدك منشآت إنتاج الطائرات المسيرة المستخدمة في مهاجمة مقر إقامة بوتين

القوات الجوية الروسية
محمود نوفل


أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت الليلة الماضية ضربة مكثفة، بما في ذلك باستخدام صاروخ "أوريشنيك"، على منشآت أوكرانية حيوية، وذلك ردا على هجوم كييف على مقر إقامة الرئيس الروسي.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية ؛ فقد شنت القوات المسلحة الروسية ليلة 9 يناير هجوما مكثفا على أهداف حيوية في أوكرانيا ردًا على هجوم كييف على مقر إقامة بوتين - وزارة الدفاع الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استخدام صواريخ أوريشنيك خلال ضربة المكثفة التي استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا ليلة 9 يناير.

كما دمرت القوات المسلحة الروسية  منشآت إنتاج الطائرات المسيرة التي استخدمتها كييف في مهاجمة مقر إقامة بوتين في 29 ديسمبر.

