قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة
وزير الإنتاج الحربي: تقدم كبير في مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة»
الإسراء والمعراج.. ما سبب حدوث هذه الرحلة للنبي؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ماتشادو الفائزة بنوبل للسلام منحتني الجائزة تقديرا لجهودي
فلكيًا بالأرقام والتفاصيل .. موعد ميلاد هلال شعبان وبداية أول أيام رمضان 2026 وساعات الصيام المتوقعة
دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب .. أدركها بـ 30 كلمة لا ترد
وزير الإسكان: متابعة مشروعات «حياة كريمة» تضمن سرعة استفادة المواطنين
كيف يجتاز منتخب مصر الهزيمة من السنغال؟
ترامب يعلن تأسيس مجلس سلام في غزة.. 15 عضوا لإدارة القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خبير طبي يزعم إصابة ترامب بجلطة دماغية.. والبيت الأبيض ينفي

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

زعم البروفيسور بروس ديفيدسون، الخبير الطبي بكلية الطب في جامعة ولاية واشنطن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عاما، تعرض لجلطة دماغية في أوائل عام 2025، وأنه أخفى الأمر عن الجمهور.

 ونشرت صحيفة "ديلي بيست" تقريرا نقلت فيه تصريحات ديفيدسون، الذي استند إلى عدة علامات جسدية وسلوكية لاحظها في الرئيس، منها سحب قدميه عند المشي، واستخدام يده اليسرى عند النزول من الطائرة، وحالات تلعثم في الكلام، إضافة إلى ملاحظة نعاس مفرط خلال مناسبات رسمية.


وأشار الخبير أيضا إلى ظهور كدمات على يديه، وتورم في ساقيه، وتغيرات في مظهر الوجه، وهو ما ربطه بتأثيرات محتملة للجلطة الدماغية على السلوك والأداء البدني.


في المقابل، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة أن الرئيس ترامب يتمتع بصحة ممتازة، وأضافت أن طبيبه، الدكتور شون باربالا، أكد على نشاطه وحيويته، ووصفت التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك بأنها أخبار كاذبة تهدف إلى الإثارة الإعلامية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جلطة دماغية البيت الأبيض ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ترشيحاتنا

الإفراج الجمركي

مصلحة الجمارك: نظام ACI حقق طفرة في تسريع الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات

الجمارك

الجمارك: مستلزمات الإنتاج تخضع لرسوم جمركية منخفضة للغاية تتراوح بين 2 و5%

إيران

الجمهوري الأمريكي: إسرائيل وشركات سلاحنا تضغطان لدفع واشنطن لمواجهة إيران

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد