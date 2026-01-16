قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصريحات سفير ترامب المرتقب تشعل غضبا في أيسلندا

بيلي لونغ
بيلي لونغ
فرناس حفظي

شهدت أيسلندا موجة انتقادات واسعة تجاه تعيين العضو السابق في مجلس النواب الأمريكي بيلي لونغ سفيرا للولايات المتحدة في ريكيافيك، عقب كشف تصريحات مازح فيها بشأن ضم أيسلندا إلى الولايات المتحدة وتوليه منصب "حاكمها".


وفي أعقاب الكشف عن التصريحات من قبل موقع "بوليتيكو"، وقع آلاف الأيسلنديين عريضة تطالب وزيرة الخارجية كاترين غونارسدوتير بعدم المصادقة على تعيين لونغ، معتبرين تصريحاته "مسيئة" لشعب اضطر للنضال من أجل استقلاله. كما خاطبت وزارة الخارجية الأيسلندية السفارة الأمريكية طلبًا لتوضيح رسمي.


ووفقا لصحيفة "الجارديان"، تجاوز عدد الموقعين على العريضة 3500 شخص خلال ساعات قليلة، وجاء في نص العريضة أن الولايات المتحدة مطالبة بتعيين "شخص يُظهر احترامًا أكبر لأيسلندا وشعبها".


وقدم لونغ اعتذارا عبر موقع "آركتيك توداي"، مؤكدًا أن تعليقاته جاءت في سياق مزاح مع زملاء في الكونغرس بشأن الترشيح الأمريكي الخاص بغرينلاند، وقال: "لم يكن الأمر جديا، إذا شعر أي شخص بالإساءة فأنا أعتذر".


من جانبه، قال عضو البرلمان الأيسلندي سيغمار غودموندسون إن التصريحات لا يمكن التعامل معها كـ"مزحة بريئة" في ظل التوترات القائمة حول غرينلاند، بعد مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدنمارك ببيع الجزيرة وطرحه احتمال السيطرة عليها بالقوة، وأضاف أن الحجج الأمنية الأمريكية الخاصة بغرينلاند "تنطبق كذلك على أيسلندا".


وتزامنت هذه التطورات مع تحركات رمزية لعدد من الدول الأوروبية الحليفة للدنمارك في حلف الناتو، بينها فرنسا وألمانيا والسويد والنرويج وفنلندا، التي أرسلت مجموعات صغيرة من الجنود إلى غرينلاند دعما للدنمارك، ويهدف ذلك إلى إظهار وحدة الموقف الأوروبي في مواجهة التوجهات الأمريكية بشأن السيطرة على الجزيرة.

أيسلندا مجلس النواب الأمريكي بيلي لونغ سفيرا للولايات المتحدة ريكيافيك وزيرة الخارجية كاترين غونارسدوتير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

صيام الإسراء والمعراج

حكم صيام الإسراء والمعراج .. وجزاء ذلك عند الله

هل رأى النبي الله في رحلة الإسراء والمعراج

هل رأى النبي الله في رحلة الإسراء والمعراج.. وهل كان الحوار باللغة العربية؟..علي جمعة يوضح

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد