قرار ترامب يقلب الموازين .. باريس تملأ فراغ الاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا

صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس بأن فرنسا تُزوّد ​​أوكرانيا الآن بثلثي المعلومات الاستخباراتية، لتحلّ بذلك محل الولايات المتحدة إلى حد كبير، والتي كانت تُقدّم الجزء الأكبر من هذه الخدمات حتى العام الماضي.

المعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا

في مارس 2025، اتخذت واشنطن قرارًا بتعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا في إطار جهودها لزيادة الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتعاون مع مسعى الرئيس دونالد ترامب لعقد محادثات سلام مع روسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير 2022.

وشهدت العلاقة بين البلدين تقلبات منذ ذلك الحين، ولكن لم تظهر أي مؤشرات على أن واشنطن قد خفّضت بشكل كبير من إمدادها الاستخباراتي لأوكرانيا.

وفي خطاب ألقاه بمناسبة رأس السنة الجديدة أمام الجيش الفرنسي، أشاد ماكرون بجهود أوروبا خلال العامين الماضيين في تولي زمام الأمور فيما يتعلق بإمداد أوكرانيا بجزء كبير من الدعم العسكري.

قال إن تحالفًا يضم نحو 35 دولة يقدم الآن كل الدعم، بما في ذلك الدعم المالي، لكييف بعد أن قررت واشنطن التوقف عن تمويل أوكرانيا أو تزويدها بالأسلحة بشكل مباشر.

وأضاف ماكرون: "في حين كانت أوكرانيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على القدرات الاستخباراتية الأمريكية - التي كانت تشكل غالبيتها العظمى قبل عام - أصبحت اليوم، في غضون عام واحد، تُقدم فرنسا ثلثي هذه القدرات".

وتتناقض هذه التصريحات مع تصريحات كيريلو بودانوف، الذي عُيّن رئيسًا لمكتب زيلينسكي والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، والذي قال في ديسمبر إن كييف تعتمد اعتمادًا كبيرًا على واشنطن في الحصول على معلومات استخباراتية تتراوح بين صور الأقمار الصناعية وأنظمة الإنذار المبكر بعد إطلاق الصواريخ الباليستية.

وامتنعت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (GUR) عن التعليق.

وامتنع مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية عن التعليق تحديدًا على تصريحات الرئيس، لكنه قال إن معظم المعلومات الاستخباراتية ذات طبيعة تقنية.

عندما علقت واشنطن تبادل المعلومات الاستخباراتية في عام 2025، قال وزير الدفاع الفرنسي آنذاك سيباستيان ليكورنو إن توقف الولايات المتحدة عن تبادل المعلومات الاستخباراتية سيكون له تأثير عملياتي كبير على أوكرانيا، لكن المعلومات الاستخباراتية الفرنسية المقدمة إلى كييف لم تكن تعتمد على واشنطن.