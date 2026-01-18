وزير الخارجية يرحب برغبة اليونان في الانخراط بـ إعادة إعمار غزة

رحب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، برغبة اليونان في الانخراط في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم المرحلة الثانية من خطة غزة وتحقيق الاستقرار للمدنيين في القطاع.

استمرار التنسيق بين البلدين في مختلف الملفات

وأشار وزير الخارجية خلال المشاورات المصرية-اليونانية الأخيرة إلى استمرار التنسيق بين البلدين في مختلف الملفات، بما في ذلك ملف الهجرة غير الشرعية ومشروع استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان، لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق مصالح الطرفين.

كما شدد الدكتور بدر عبد العاطي على دعم مصر الثابت لوحدة السودان وسلامة أراضيه، محذرًا من أي محاولات تهدد أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.