قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى

عصام الشوالي
عصام الشوالي
إسراء أشرف

وصل المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي ، إلى إنجاز جديد في مسيرته الاحترافية، بعد تعليقه على نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المغرب والسنغال.

ووصل عصام الشوالي ، بذلك إلى المباراة رقم 192 في مسيرته بالتعليق على المباريات.

ويعد الشوالي، من أبرز المعلقين العرب وأكثرهم خبرة في التعليق على البطولات الكبرى، حيث علق على جميع نهائيات مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بما في ذلك كأس العالم، كأس القارات، وبطولات كرة القدم للأندية.

وشهدت المباراة النهائية التي استضافها المغرب حضور جماهيري واسع، حيث تمكن الشوالي من نقل أجواء الإثارة والتشويق للمشاهدين بطريقة مميزة، معتمدًا على خبرته الطويلة في تحليل الأداء الفني للفرق واللاعبين خلال اللحظات الحاسمة.

ويشتهر الشوالي، بقدرته على المزج بين التعليق الفني والتحليل التكتيكي، إضافة إلى أسلوبه الجذاب في وصف الأحداث اللحظية داخل المستطيل الأخضر، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير العربية والمشاهدين عبر شاشات الفضائيات المختلفة.

ويأتي هذا الإنجاز ليظهر مسيرة طويلة ومتميزة للمعلق التونسي، الذي أصبح علامة بارزة في عالم التعليق الرياضي العربي، ويواصل إضافة المزيد من المباريات الكبرى والنهائيات الهامة إلى سجله الحافل بالخبرات والنجاحات.

أبرز أحداث مباراة المغرب ضد السنغال

شهدت مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال أحداثًا مثيرة في الدقائق الأخيرة، حيث ألغى الحكم الكونغولي جان جاك نادالا هدفًا للسنغال ثم احتسب ركلة جزاء لصالح المغرب بعد مراجعة الفيديو.

أدى القرار إلى اعتراض لاعبي السنغال وغضب الجهاز الفني بقيادة بابي ثياو، حتى تدخل ساديو ماني وأقنع زملاءه بالعودة لاستكمال المباراة.

وتولى إبراهيم دياز تنفيذ ركلة الجزاء بطريقة "بانينكا"، لكنها جاءت ضعيفة وتصدى لها الحارس إدوارد ميندي بسهولة.

ومع نهاية الوقت الأصلي، اتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث حسم المنتخب السنغالي اللقب بهدف وحيد سجله بابي جايي في الدقيقة 94 بتسديدة صاروخية.

عصام الشوالي الشوالي اخبار عصام الشوالي نهائي كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا المغرب السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

ترشيحاتنا

هدم مقر الأونروا

بعد دعوة جوتيريش.. مرصد الأزهر يصف هدم مقر الأونروا بالقدس بجريمة سياسية

رئيس الوزراء يتفقد جناح بيت الزكاة والصدقات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس الوزراء يتفقد جناح بيت الزكاة والصدقات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الأخير

رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الأخير

بالصور

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد