السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد المصري يتجه في المسار الصحيح وفقا لصندوق النقد الدولي، وحريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة.

وأوضح الرئيس السيسي خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، أنه يجب البناء على مكتسبات قمة شرم الشيخ وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.



ولفت إلى أن مصر مارست سياسة ترتكز على دعم الاستقرار والحفاظ عليه، وأن الدور المصري إيجابي للغاية في تحقيق الاستقرار داخل الدولة وبالمنطقة بأسرها.



وتابع: بذلنا جهدا كبيرا لتنفيذ بنية أساسية متطورة في مصر، وأنشأنا شبكة متطورة من المواني والطرق والسكك الحديدية، وعملنا على تطوير قناة السويس لتيسير حركة التجارة شمالا وجنوبا.



وأشار إلى أن نفذنا خطة شاملة لإعداد الدولة لجذب المستثمرين والانطلاق للمستقبل، وقدمنا حوافز للمستثمرين في مجالات عديدة، وأعددنا الدولة لامتلاك الطاقة اللازمة لجذب مزيد من المستثمرين.