الرئيس السيسي:القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات منطقة الشرق الأوسط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تواصل جهودها لتعزيز الاستدامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات جسيمة تؤثر على مسارات التنمية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس، خلال كلمته أمام منتدى دافوس، أهمية احترام ميثاق الأمم المتحدة وتجنب التصعيد، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأوضح الرئيس السيسي أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها القضاء على الفقر ، يتطلب تمكين القطاع الخاص للقيام بدور محوري كشريك رئيسي في جهود التنمية، مشددًا على حرص الدولة على تهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمار وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.

كما أكد الرئيس أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها قضية محورية لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.