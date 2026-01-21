إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أن مجلس إدارة الزمالك أنهى أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمستثمري أرض 6 أكتوبر، التي تم سحبها من النادي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن عددًا من المستثمرين كانوا قد تقدموا بطلبات رسمية لفسخ التعاقد بعد سحب أرض أكتوبر، وهو ما دفع مسؤولي الزمالك للتحرك السريع والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الأزمة.

وأضاف محمد أضا أن إدارة نادي الزمالك نجحت خلال الفترة الماضية في إعادة مبلغ 500 مليون جنيه، وهي المبالغ التي دفعها المستثمرون للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الاستثمارية بأرض أكتوبر في إطار تحرك الإدارة لاحتواء الأزمة وتقليل حجم الضغوط المالية والقانونية التي كانت تهدد استقرار النادي.

وأشار أضا إلى أن المبلغ المتبقي يُقدَّر بنحو 300 مليون جنيه، ومن المنتظر أن يتم سداده خلال الفترة المقبلة لمستثمر أو اثنين على أقصى تقدير.

ولفت محمد أضا إلى أن آلية سداد المبلغ المتبقي لن تكون نقدية فقط، حيث يجري الاتفاق على منح المستثمرين المتبقين وحدات ومحلات داخل سور فرع نادي الزمالك الرئيسي بميت عقبة، إلى جانب وحدات أخرى في الأرض الجديدة التي يسعى النادي للحصول عليها خلال الفترة المقبلة.