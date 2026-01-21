قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو
الشناوي أم شوبير؟.. مدرب حراس الأهلي يطلب تقييم الثنائي قبل حسم القرار بمواجهة «يانج أفريكانز»
إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو
السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة ( نوم/ جلوس ) بين القاهرة وأسوان
زلزال يضرب سواحل اليمن بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر
رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات
حدث نادر في البيت الأبيض بشأن نائب الرئيس الأمريكي
تهديد مباشر .. ترامب يكشف عن أوامر صارمة بمحو إيران بالكامل
خروج قطار عن مساره في برشلونة.. مصرع السائق وإصابة 37 آخرين | تفاصيل
دعاء الفجر في الثاني من شعبان.. كلمات تفرج الهم وتريح القلب
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أن مجلس إدارة الزمالك أنهى أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمستثمري أرض 6 أكتوبر، التي تم سحبها من النادي. 

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن عددًا من المستثمرين كانوا قد تقدموا بطلبات رسمية لفسخ التعاقد بعد سحب أرض أكتوبر، وهو ما دفع مسؤولي الزمالك للتحرك السريع والدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الأزمة.

وأضاف محمد أضا أن إدارة نادي الزمالك نجحت خلال الفترة الماضية في إعادة مبلغ 500 مليون جنيه، وهي المبالغ التي دفعها المستثمرون للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الاستثمارية بأرض أكتوبر في إطار تحرك الإدارة لاحتواء الأزمة وتقليل حجم الضغوط المالية والقانونية التي كانت تهدد استقرار النادي.

وأشار أضا إلى أن المبلغ المتبقي يُقدَّر بنحو 300 مليون جنيه، ومن المنتظر أن يتم سداده خلال الفترة المقبلة لمستثمر أو اثنين على أقصى تقدير.

ولفت محمد أضا إلى أن آلية سداد المبلغ المتبقي لن تكون نقدية فقط، حيث يجري الاتفاق على منح المستثمرين المتبقين وحدات ومحلات داخل سور فرع نادي الزمالك الرئيسي بميت عقبة، إلى جانب وحدات أخرى في الأرض الجديدة التي يسعى النادي للحصول عليها خلال الفترة المقبلة.

الزمالك أزمة الـ800 مليون جنيه مستثمري أرض 6 أكتوبر سحب أرض أكتوبر مسؤولي الزمالك 500 مليون جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

طقس

تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

سد النهضة

ترامب يتحرك ضد إثيوبيا.. أستاذ قانون دولي: نجاح مصر في غزة يعزز موقفها في أزمة سد النهضة مع واشنطن

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل متابعة حملات الإزالة المكبرة بمراكز ومدن المحافظة ضمن الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مركز أبوظبي للغة العربية يطلق برنامجاً ثقافيًا ومعرفيًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

بالصور

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميًا؟.. فوائد صحية مذهلة

فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

الجدل مُستمر حول الباراسيتامول أثناء الحمل .. هل يرفع خطر التوحّد؟

تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد