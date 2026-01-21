قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 21-1-2026
بعد صفقات يناير.. الأهلي يعود لتصدر قائمة أعلى قيمة تسويقية في دوري أبطال أفريقيا
الصحة اللبنانية: شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة البازورية قضاء صور جنوبي البلاد
ترامب يصل زيورخ استعدادا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس
افتتاح معرض الكتاب 2026.. رئيس الوزراء يترك رسالة بخط اليد في جناح الأزهر الشريف
الداخلية السورية تعلن مخيم الهول مناطق محظورة.. وأردوغان يحذر قسد
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
رياضة

تجديد للناشئين واتفاق جديد .. تفاصيل ميركاتو الزمالك

عبدالله هشام

بدأ نادي الزمالك تسريع وتيرة الحفاظ على ما تبقي من الفريق الأول بعد رحيل عدد من اللاعبين وفسخ تعاقدات عدد من اللاعبين.

وشهد نادي الزمالك أزمة مالية حادة أدت لإيقاف القيد على خلفية 9 قضايا مختلفه بسبب المستحقات المالية المتأخرة على إدارة النادي للاعبين ومدربين وأندية.

ويحاول الزمالك في الانتقالات الشتوية التي منع فيها من إجراء أي صفقة ترميم الصفوف وإعادة بعض اللاعبين وأبرزهم بنتايج الظهير الأيسر للفريق.

ويسابق الزمالك الزمن خلال الساعات القادمة لحل أزمة المستحقات المالية مع بنتايج وعودته من جديد للتدريبات.

تفاصيل ميركاتو الزمالك

فيما تم الاتفاق مع محمد السيد على تجديد التعاقد لمدة موسمين ونصف لمنع رحيله نهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده.

وتم تجديد التعاقد مع السيد أسامة لاعب ناشئين الزمالك تمهيدا لتواجده مع الفريق الاول.

وقام نادي الزمالك بإبلاغ سيف فاروق جعفر بالخروج خلال الميركاتو الجاري في شكل إعارة لأي نادي أخر.

وانتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز ليتم إنهاء المستحقات المالية المتأخرة على الزمالك في صفقتي دونجا و عمر جابر بجانب الحصول على مبلغ مالي.

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية
الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
