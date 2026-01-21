وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام

كشفت وكالات الصحافة الدولية نقلا عن مصدر تركي أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هو من سيمثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مجلس السلام برئاسة ترامب.



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وزير خارجيته هاكان فيدان سيمثله في حفل مجلس السلام في دافوس غداً.

لم يعلن أردوغان بعد موافقته على العمل في اللجنة المدعومة من الولايات المتحدة، لكن البيان الذي أدلى به للصحفيين يبدو أنه يؤكد مشاركته.

لم يحضر أردوغان دافوس منذ عام 2009، حين شارك المنصة مع الرئيس الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز.

وقتها، اتهم أردوغان إسرائيل بقتل مدنيين قبل أن يعلن أنه لن يعود إلى المنتدى الاقتصادي العالمي ويغادر المنصة غاضباً.



