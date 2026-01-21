فنزويلا .. تغييرات واسعة في قيادة الجيش والحرس الوطني

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي تغييرات واسعة في قيادة الجيش والحرس الوطني.

وفي وقت لاحق أصدرت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز، قرار بتعيين وزراء جدد للنقل والاتصالات والاقتصاد الإيكولوجي والاجتماعي، ودمج وزارات الصناعة والإنتاج الوطني لتعزيز هيكل السلطة التنفيذية.

وعلى قناتها بموقع تليجرام كتبت رودريجيز : "أبلغ البلاد بأنني عينت نائب الأدميرال أنيبال كورونادو وزيرًا جديدًا للسلطة الشعبية لشؤون النقل"، مشيدة بعمل رامون فيلاسكس أراوغايان وتفانيه خلال توليه المنصب.

وأضافت : أما وزارة الاتصالات والمعلومات فقد تولّاها الفيلسوف والكاتب والصحفي ميجيل بيريز بيريلا.

كما أشارت رودريجيز إلى أن خلفية بيريلا الأكاديمية وخبرته المهنية التي ستساهم في تعزيز الصراع الإعلامي دفاعًا عن الحقيقة الفنزويلية.

كما أعلنت رودريجيز أن وزارات الصناعة والإنتاج الوطني في فنزويلا ستُدمج لتحسين هيكل السلطة التنفيذية.

وتقرر دمج وزارة السلطة الشعبية لشؤون الصناعة والإنتاج الوطني والتجارة الوطنية – وهي وزارات أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني.

وختمت قائلة : وستتولى الوزير لويس أنطونيو فيليغاس قيادة الهيكل الجديد.