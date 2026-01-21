قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 21-1-2026
بعد صفقات يناير.. الأهلي يعود لتصدر قائمة أعلى قيمة تسويقية في دوري أبطال أفريقيا
الصحة اللبنانية: شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة البازورية قضاء صور جنوبي البلاد
ترامب يصل زيورخ استعدادا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس
افتتاح معرض الكتاب 2026.. رئيس الوزراء يترك رسالة بخط اليد في جناح الأزهر الشريف
الداخلية السورية تعلن مخيم الهول مناطق محظورة.. وأردوغان يحذر قسد
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
أخبار العالم

فنزويلا .. تغييرات واسعة في قيادة الجيش والحرس الوطني

فنزويلا
فنزويلا
محمود نوفل

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي تغييرات واسعة في قيادة الجيش والحرس الوطني.

وفي وقت لاحق أصدرت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز، قرار بتعيين وزراء جدد للنقل والاتصالات والاقتصاد الإيكولوجي والاجتماعي، ودمج وزارات الصناعة والإنتاج الوطني لتعزيز هيكل السلطة التنفيذية.

وعلى قناتها بموقع تليجرام كتبت رودريجيز : "أبلغ البلاد بأنني عينت نائب الأدميرال أنيبال كورونادو وزيرًا جديدًا للسلطة الشعبية لشؤون النقل"، مشيدة بعمل رامون فيلاسكس أراوغايان وتفانيه خلال توليه المنصب.

وأضافت : أما وزارة الاتصالات والمعلومات فقد تولّاها الفيلسوف والكاتب والصحفي ميجيل بيريز بيريلا.

كما أشارت رودريجيز إلى أن خلفية بيريلا الأكاديمية وخبرته المهنية التي ستساهم في تعزيز الصراع الإعلامي دفاعًا عن الحقيقة الفنزويلية.

كما أعلنت رودريجيز أن وزارات الصناعة والإنتاج الوطني في فنزويلا ستُدمج لتحسين هيكل السلطة التنفيذية.

وتقرر دمج وزارة السلطة الشعبية لشؤون الصناعة والإنتاج الوطني والتجارة الوطنية – وهي وزارات أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني.

وختمت قائلة : وستتولى الوزير لويس أنطونيو فيليغاس قيادة الهيكل الجديد.

رئيس الوزراء يتفقد جناح الأزهر ويشيد برسالته العلمية والتنويرية

رئيس الوزراء يتفقد جناح الأزهر ويشيد برسالته العلمية والتنويرية

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الوزراء في تفقد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين

وزير الأوقاف: معرض الكتاب يجسد وحدة الرسالة وتكامل الجهود في خدمة الدين والوطن

حكاية كتاب حُجِّيَّة السُّنَّة .. للفقيه الأديب الدكتور عبد الغني عبد الخالق شخصية جناح الأزهر في معرض القاهرة للكتاب 2026م

حكاية كتاب حُجِّيَّة السُّنَّة .. للفقيه الأديب الدكتور عبد الغني عبد الخالق شخصية جناح الأزهر

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

