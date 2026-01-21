قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
أخبار العالم

سقوط شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

غارة إسرائيلية علي جنوب لبنان - أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية بقضاء صور جنوبي البلاد.

وفي وقت لاحق من اليوم؛ استشهد شخص في غارة اسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

في حين قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه استهدف عنصراً في حزب الله.

كما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة اسرائيلية هذا الصباح على سيارة في بلدة الزهراني قضاء صيدا أدت إلى مقتل لبناني.

وتقع هذه المنطقة قرب مدينة صيدا شمال نهر الليطاني وبعيدة عن الحدود مع اسرائيل.


وواصلت إسرائيل شن غارات على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 ووضع حدا لحرب دامت أكثر من عام.

وقالت إسرائيل إن هذه الضربات تستهدف عناصر في حزب الله ومنشآت ومخازن أسلحة عائدة اليه، مؤكدة أنها لن تسمح له بترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية على صعيد الترسانة العسكرية والبنية القيادية.

