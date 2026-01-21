سقوط شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية بقضاء صور جنوبي البلاد.

وفي وقت لاحق من اليوم؛ استشهد شخص في غارة اسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

في حين قال جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه استهدف عنصراً في حزب الله.

كما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة اسرائيلية هذا الصباح على سيارة في بلدة الزهراني قضاء صيدا أدت إلى مقتل لبناني.

وتقع هذه المنطقة قرب مدينة صيدا شمال نهر الليطاني وبعيدة عن الحدود مع اسرائيل.



وواصلت إسرائيل شن غارات على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 ووضع حدا لحرب دامت أكثر من عام.

وقالت إسرائيل إن هذه الضربات تستهدف عناصر في حزب الله ومنشآت ومخازن أسلحة عائدة اليه، مؤكدة أنها لن تسمح له بترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية على صعيد الترسانة العسكرية والبنية القيادية.