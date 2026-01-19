سنجاب: غارات إسرائيلية تستهدف وادي برغز ومنطقة المحمودية في جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، ولا سيما في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني.

وأوضح أن الغارات طالت عدداً من البلدات في قضائي النبطية وجزين، حيث استُهدفت بلدة أنصار في قضاء النبطية بعدة صواريخ، خاصة في محيط منطقة قلعة ميس، قبل أن تعود الطائرات الحربية الإسرائيلية في موجة ثانية لقصف مناطق وادي برغز والمحمودية وعدد من المواقع الأخرى ضمن قضاء جزين ومرتفعات إقليم التفاح.

وأضاف سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن الطيران الإسرائيلي نفذ لاحقاً موجة ثالثة من الغارات العنيفة، استهدفت أطراف عدة بلدات جنوبية، من بينها كفر ملكي وبلدات أخرى في نطاق قضائي النبطية وجزين، في تصعيد لافت تشهده المنطقة، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يزعم أن هذه المواقع تضم مستودعات ذخيرة ومنصات لإطلاق الصواريخ ومخازن أسلحة تابعة لـ"حزب الله" في منطقة شمال نهر الليطاني.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن هذه الغارات تأتي بالتزامن مع تحركات داخلية لبنانية، حيث يعمل الجيش اللبناني على إعداد خطة من المقرر عرضها على جلسة مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل، لبدء المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة في منطقة شمال نهر الليطاني.