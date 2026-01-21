بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل

الليالي الشتوية الباردة، فرصة مثالية للاستمتاع بوقتك مع العائلة أو الأصدقاء في أجواء احتفالية مليئة بالمرح، خاصة مع قرب الأجواء الرمضانية، حيث تضفي الزينة والأضواء لمسة مميزة على الاحتفال، لا يمكن أن تكتمل السهرة دون مشروبات دافئة وتسالي لذيذة تعزز الشعور بالدفء والمرح.

مشروبات وتسالي شتوية

إليك مجموعة من الأفكار لمشروبات وتسالي تناسب كل الأذواق، وتجعل من ليالي الشتاء تجارب فريدة ومميزة، ومنها:

1 ـ الشوكولاتة الساخنة بالكريمة المخفوقة

حضّر كوبًا من الشوكولاتة الساخنة الغنية وأضف لمسة من الكريمة المخفوقة ورشات من الكاكاو أو المكسرات. يمكنك إضافة القرفة أو الفانيليا للحصول على نكهة مميزة.

2 ـ السحلب بالمكسرات

مشروب مثالي للطقس البارد، يقدم ساخنًا مع القليل من القرفة وجوز الهند. يمكنك تزيينه بالفستق أو الزبيب لإضافة قوام غني ومذاق رائع.

3 ـ عصير التفاح الساخن بالقرفة

قم بتسخين عصير التفاح مع عيدان القرفة وشرائح البرتقال للحصول على مشروب دافئ مليء بالنكهات الشتوية.

4 ـ الفشار بنكهة مبتكرة

اصنع الفشار بالنكهات المميزة مثل الكراميل، الشوكولاتة، أو التوابل الحارة. يمكنك تقديمه في أكواب فردية مزينة لتتناسب مع أجواء الاحتفال.

5 ـ البسكويت وميني بيتزا

قم بإعداد بسكويت الزنجبيل أو السكر، أو اصنع ميني بيتزا بحشوات متنوعة تناسب جميع الأذواق، بالإضافة إلى لفائف البوريك المحشوة بالجبن أو اللحم.

6 ـ حمص الشام

حمص الشام، من المشروبات الشتوية الشهيرة في الوطن العربي، حيث يمد الجسم بالطاقة والدفء في الأجواء الباردة، كما يُعتبر مشروبًا صحيًا وشهيًا لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة.

7 ـ لوتس بالحليب

ويتكون من زبدة اللوتس المذابة في اللبن الحليب الساخن، مع العسل الأبيض الطبيعي، ويوضع مكسرات على المج بعد صبه.

8 ـ هوت شوكليت بسيط

يتم عمله من خلال وضع ملعقة نوتيلا على الحليب على نار هادئة، ويصب في مج ويتم تزيينه بالمارشيميلو أو الشيكولاتة السادة والمكسرات.

9 ـ الميكاتو

معلقتين سكر في كنكة على نار هادئة حتى يصل لمرحلة الكرملة، إضافة ملعقة زبدة، ثم إضافة كوب من اللبن الحليب ، ثم ضيف معلقة كبيرة من الكاكاو وملعقة صغيرة من النسكويك، ثم ضيف مارشيميلو، وكارميل صوص.