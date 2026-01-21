قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل

خالد يوسف

الليالي الشتوية الباردة، فرصة مثالية للاستمتاع بوقتك مع العائلة أو الأصدقاء في أجواء احتفالية مليئة بالمرح، خاصة مع قرب الأجواء الرمضانية، حيث تضفي الزينة والأضواء لمسة مميزة على الاحتفال، لا يمكن أن تكتمل السهرة دون مشروبات دافئة وتسالي لذيذة تعزز الشعور بالدفء والمرح.

مشروبات وتسالي شتوية

إليك مجموعة من الأفكار لمشروبات وتسالي تناسب كل الأذواق، وتجعل من ليالي الشتاء تجارب فريدة ومميزة، ومنها:

1 ـ الشوكولاتة الساخنة بالكريمة المخفوقة

حضّر كوبًا من الشوكولاتة الساخنة الغنية وأضف لمسة من الكريمة المخفوقة ورشات من الكاكاو أو المكسرات. يمكنك إضافة القرفة أو الفانيليا للحصول على نكهة مميزة.

2 ـ السحلب بالمكسرات

مشروب مثالي للطقس البارد، يقدم ساخنًا مع القليل من القرفة وجوز الهند. يمكنك تزيينه بالفستق أو الزبيب لإضافة قوام غني ومذاق رائع.

3 ـ عصير التفاح الساخن بالقرفة

قم بتسخين عصير التفاح مع عيدان القرفة وشرائح البرتقال للحصول على مشروب دافئ مليء بالنكهات الشتوية.

4 ـ الفشار بنكهة مبتكرة

اصنع الفشار بالنكهات المميزة مثل الكراميل، الشوكولاتة، أو التوابل الحارة. يمكنك تقديمه في أكواب فردية مزينة لتتناسب مع أجواء الاحتفال.

5 ـ البسكويت وميني بيتزا

قم بإعداد بسكويت الزنجبيل أو السكر، أو اصنع ميني بيتزا بحشوات متنوعة تناسب جميع الأذواق، بالإضافة إلى لفائف البوريك المحشوة بالجبن أو اللحم.

6 ـ حمص الشام 

حمص الشام، من المشروبات الشتوية الشهيرة في الوطن العربي، حيث يمد الجسم بالطاقة والدفء في الأجواء الباردة، كما يُعتبر مشروبًا صحيًا وشهيًا لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة.

7 ـ لوتس بالحليب

ويتكون من زبدة اللوتس المذابة في اللبن الحليب الساخن، مع العسل الأبيض الطبيعي، ويوضع مكسرات على المج بعد صبه.

8 ـ هوت شوكليت بسيط

يتم عمله من خلال وضع ملعقة نوتيلا على الحليب على نار هادئة، ويصب في مج ويتم تزيينه بالمارشيميلو أو الشيكولاتة السادة والمكسرات.

9 ـ الميكاتو 

معلقتين سكر في كنكة على نار هادئة حتى يصل لمرحلة الكرملة، إضافة ملعقة زبدة، ثم إضافة كوب من اللبن الحليب ، ثم ضيف معلقة كبيرة من الكاكاو وملعقة صغيرة من النسكويك، ثم ضيف مارشيميلو، وكارميل صوص.

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

