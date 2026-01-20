قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
أسماء عبد الحفيظ

العلاقة الحميمية ليست مجرد لحظة جسدية، بل حالة متكاملة تجمع بين الصحة النفسية والجسدية، المزاج، الطاقة، والدورة الدموية. 

وكما أن هناك مشروبات مفيدة قبل العلاقة الحميمية، فإن هناك مشروبات أخرى يمكن أن تُفسد الأجواء تمامًا، تُضعف الرغبة، تُسبب توترًا، أو تُحدث اضطرابات هضمية وقلقًا يؤثر سلبًا على الأداء والاستمتاع.

كثير من الأزواج لا يدركون أن ما يشربونه قبل العلاقة قد يكون العامل الخفي وراء البرود، التوتر، أو الإرهاق المفاجئ.

 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري! 

في هذا المقال كشف الدكتور أحمد صبري استشارى التغذية ونحت القوام، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أخطر المشروبات التي يجب تجنبها قبل العلاقة الحميمية ولماذا.

القهوة قبل العلاقة الحميمية طاقة كاذبة وقلق حقيقي

رغم أن القهوة تُعد منبهًا قويًا، فإن تناولها قبل العلاقة الحميمية مباشرة قد يسبب خفقان القلب، توترًا عصبيًا، وجفافًا في الفم، ما يضعف التركيز ويزيد القلق بدلًا من تحسين الأداء.

كما أن الكافيين قد يقلل تدفق الدم إلى بعض الأعضاء الحساسة، وهو ما قد يؤثر على الاسترخاء والرغبة لدى الطرفين.

مشروبات الطاقة قبل العلاقة الحميمية قنبلة توتر

مشروبات الطاقة تحتوي على كميات عالية من الكافيين والسكر والمنبهات الصناعية، ما يرفع ضغط الدم ويزيد التوتر العصبي.

بدلًا من منحك طاقة متوازنة، قد تجعلك سريع الانفعال، متوترًا، أو متشتتًا، وهو عكس ما تحتاجه الأجواء الحميمة الهادئة.

المشروبات الغازية عدو الرومانسية الصامت

تناول المشروبات الغازية قبل العلاقة الحميمية قد يسبب انتفاخًا، غازات، وارتجاعًا في المعدة، ما يفسد الشعور بالراحة ويجعل الطرفين غير مسترخيين.

كما أن السكر العالي فيها قد يؤدي إلى هبوط مفاجئ في الطاقة بعد فترة قصيرة.

الكحول قبل العلاقة الحميمية خرافة الشجاعة

العلاقة الحميمية 

يعتقد البعض أن الكحول يُحسن المزاج، لكنه في الحقيقة يُضعف الأداء الجنسي ويقلل الحساسية العصبية، وقد يسبب خمولًا بدل النشاط.

كما أنه قد يؤدي إلى فقدان التركيز، تعب مفاجئ، أو فقدان الرغبة بدل زيادتها.

العصائر المحلاة صناعياً ارتفاع سريع ثم انهيار

العصائر المعلبة الغنية بالسكر ترفع الطاقة بسرعة ثم تسبب هبوطًا حادًا بعدها، ما يترك الجسم مرهقًا وخاملًا أثناء العلاقة.

كما أنها قد تسبب اضطرابات معدية خفيفة تعيق الاسترخاء.

الحليب كامل الدسم قبل العلاقة ثِقل غير مرغوب

رغم فوائده الغذائية، فإن الحليب الدسم قد يسبب شعورًا بالثِقل والكسل لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون عدم تحمل اللاكتوز، ما ينعكس سلبًا على النشاط والرغبة.

الماء المثلج يبطئ الدورة الدموية

شرب الماء البارد جدًا قبل العلاقة الحميمية قد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية مؤقتًا، ما يقلل تدفق الدم ويؤثر على الإحساس والاسترخاء.

مشروبات الديتوكس القوية ليست وقتها الآن

بعض مشروبات تنظيف الجسم قد تُسبب إدرارًا للبول أو حركة قوية في الأمعاء، وهو أمر غير مناسب قبل العلاقة الحميمية لأنه يخلق توترًا وعدم راحة.

ماذا تشربين بدلًا من ذلك؟ بدائل آمنة ومفيدة

مشروبات

بدل هذه المشروبات، يُفضل اختيار:

  • عصير الرمان الطبيعي لتحسين الدورة الدموية
  • الزنجبيل بالعسل الدافئ لزيادة الطاقة بدون توتر
  • شاي البابونج الخفيف لتهدئة الأعصاب
  • ماء دافئ مع ليمون لتنشيط الجسم بلطف
طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

