لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه .

مكونات تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل (تكفي 4 أشخاص):

وراك الدجاج والبصل:

• وراك دجاج: 1 كجم (حوالي 4 وراك)

• بصل أبيض شرائح: 500 جم (3 بصلات كبار)

• ثوم مفروم: 10 جم (2 فص)

• زيت نباتي: 30 مل

• زبدة: 30 جم

• ملح: 8 جم

• فلفل أسود: 3 جم

• بابريكا: 5 جم

• بهارات دجاج: 5 جم

• زعتر جاف: 2 جم

• مرق دجاج أو ماء ساخن: 200 مل

بطاطس بوريه:

• بطاطس مقشرة ومكعبات: 1 كجم

• حليب دافئ: 200 مل

• زبدة: 50 جم

• ملح: 6 جم

• فلفل أبيض (اختياري): 1 جم

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل:

أولًا – وراك الدجاج بالبصل:

1. تبّلي وراك الدجاج بالملح، الفلفل، البابريكا، بهارات الدجاج والزعتر.

2. سخّني الزيت مع الزبدة في طاسة واسعة، شوّحي وراك الدجاج على نار متوسطة حتى تتحمّر من الجانبين.

3. أضيفي البصل الشرائح وقلّبي حتى يذبل ويتكرمل خفيف.

4. أضيفي الثوم، ثم المرق، غطّي الطاسة واتركيها 25–30 دقيقة على نار هادئة حتى يستوي الدجاج ويتكثف الصوص.

ثانيًا – بطاطس بوريه:

1. اسلقي البطاطس في ماء مغلي مملح حتى تطرى تمامًا (15–20 دقيقة).

2. صفّيها واهرسيها ساخنة، ثم أضيفي الزبدة والحليب تدريجيًا.

3. تبّلي بالملح والفلفل الأبيض وقلّبي حتى قوام ناعم كريمي.