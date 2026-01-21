قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكرتير المجمع المقدس يصل النمسا للاطمئنان على صحة قداسة البابا تواضروس
استثمر 200 ألف جنيه.. تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي بعد التعديل الأخير
ترامب: علينا أن نوقف الحروب لأنها من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث | فيديو
رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا
الرئيس السيسي يعرض في دافوس النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لمصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
بالصور

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه .

مكونات تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل (تكفي 4 أشخاص):

وراك الدجاج والبصل:

• وراك دجاج: 1 كجم (حوالي 4 وراك)

• بصل أبيض شرائح: 500 جم (3 بصلات كبار)

• ثوم مفروم: 10 جم (2 فص)

• زيت نباتي: 30 مل

• زبدة: 30 جم

• ملح: 8 جم

• فلفل أسود: 3 جم

• بابريكا: 5 جم

• بهارات دجاج: 5 جم

• زعتر جاف: 2 جم

• مرق دجاج أو ماء ساخن: 200 مل

بطاطس بوريه:

• بطاطس مقشرة ومكعبات: 1 كجم

• حليب دافئ: 200 مل

• زبدة: 50 جم

• ملح: 6 جم

• فلفل أبيض (اختياري): 1 جم

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل:

أولًا – وراك الدجاج بالبصل:

1. تبّلي وراك الدجاج بالملح، الفلفل، البابريكا، بهارات الدجاج والزعتر.

2. سخّني الزيت مع الزبدة في طاسة واسعة، شوّحي وراك الدجاج على نار متوسطة حتى تتحمّر من الجانبين.

3. أضيفي البصل الشرائح وقلّبي حتى يذبل ويتكرمل خفيف.

4. أضيفي الثوم، ثم المرق، غطّي الطاسة واتركيها 25–30 دقيقة على نار هادئة حتى يستوي الدجاج ويتكثف الصوص.

ثانيًا – بطاطس بوريه:

1. اسلقي البطاطس في ماء مغلي مملح حتى تطرى تمامًا (15–20 دقيقة).

2. صفّيها واهرسيها ساخنة، ثم أضيفي الزبدة والحليب تدريجيًا.

3. تبّلي بالملح والفلفل الأبيض وقلّبي حتى قوام ناعم كريمي.

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

