سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور..

وتالقت سيرين عب النور، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود القصير و نسقت معه شراب شيفون بنفس اللون.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز سيرين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كانت النجمة سيرين عبد النور قد تحدثت في وقت سابق عن الأجواء الإيجابية التي تسود كواليس التصوير، مؤكدة أن التعاون بين فريق العمل يشكّل عنصر القوة الحقيقي في نجاح المسلسل.



وقالت سيرين عبد النور: العمل مليء بالطاقة الإيجابية، وكلنا نحرص على إنجاح كل مشهد معًا. التحديات تجعلنا نكتشف طاقات جديدة داخل الممثل.

المسلسل من إخراج باسم السلكا، كتابة مؤيد النابلسي، وبالتعاون الفني مع أكثم حمادة.