جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
زد يهزم المصري ويتأهل لربع نهائي كأس مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
رنا عصمت

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور..

 

وتالقت سيرين عب النور، فى الصور   باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود القصير و نسقت معه شراب شيفون بنفس اللون.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز سيرين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كانت النجمة سيرين عبد النور قد تحدثت في وقت سابق عن الأجواء الإيجابية التي تسود كواليس التصوير، مؤكدة أن التعاون بين فريق العمل يشكّل عنصر القوة الحقيقي في نجاح المسلسل.

وقالت سيرين عبد النور: العمل مليء بالطاقة الإيجابية، وكلنا نحرص على إنجاح كل مشهد معًا. التحديات تجعلنا نكتشف طاقات جديدة داخل الممثل.

المسلسل من إخراج باسم السلكا، كتابة مؤيد النابلسي، وبالتعاون الفني مع أكثم حمادة.

الفنانة سيرين عبد النور سيرين عبد النور احدث جلسة تصوير خضعت لها

