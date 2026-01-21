ترامب: الناتو لا يتعامل بعدالة مع الولايات المتحدة وروسيا تسعى لإنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتعامل مع الولايات المتحدة «بطريقة غير عادلة»، مجددًا انتقاداته المتكررة للحلف بشأن تقاسم الأعباء والمسؤوليات الدفاعية بين أعضائه.

العلاقات بين واشنطن وبكين

وأضاف ترامب، أن العلاقات بين واشنطن وبكين تسير «بشكل جيد»، واصفًا الرئيس الصيني بأنه «رجل مذهل»، في إشارة إلى وجود تفاهمات إيجابية بين البلدين رغم التنافس القائم بينهما.

تسوية سياسية للصراع

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن روسيا ترغب في عقد صفقة من شأنها إنهاء الحرب مع أوكرانيا، معربًا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، زعم ترامب أن حركة «حماس» وافقت على تسليم سلاحها، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الاتفاق أو توقيته.

احتمالات تطورات سياسية

كما أشار إلى وجود «مشكلة» مع حزب الله في لبنان، مؤكدًا أن بلاده تتابع التطورات عن كثب، ومضيفًا: «سنرى ما سيحصل هناك»، في إشارة إلى احتمالات تطورات سياسية أو أمنية خلال الفترة المقبلة.