دوري أبطال إفريقيا | فتح مران الأهلي مفتوح غدًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي، غدا الخميس؛ استعدادا لمباراة فريق يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينطلق المران في الرابعة عصرا، على استاد الجيش ببرج العرب، وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏

ويلتقي الأهلي مع يانج افريكانز، في السادسة من مساء بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي حاليا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 في المغرب أمام الجيش الملكي.