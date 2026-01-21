عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38

حرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة الفنانة ياسمين صبري بمناسبة عيد ميلادها الـ 38 متمنية لها مزيد من النجاح والحب.

ونشرت ليلى علوي، صورة لياسمين صبري على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وانتي طيبة يا ياسمين يا جميلة، أتمنى لكِ عام مليء بالحب والنجاح”.

وتحتفل الفنانة ياسمين صبري اليوم بعيد ميلادها الـ 38 حيث وُلدت في 21 يناير، واستطاعت على مدار السنوات الماضية أن تحجز لنفسها مكانة مميزة بين نجمات الصف الأول في الدراما والسينما.

و كان أحدث ظهور درامي لها من خلال مسلسل «رحيل» الذي عُرض في الموسم الرمضاني، ولاقى تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، مؤكدة من خلاله استمرارها في تقديم أدوار متنوعة