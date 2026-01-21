مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

قفزت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة، في ظل تصاعد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا وسط أجواء من التوتر وعدم اليقين.

ويأتي ذلك على خلفية تفاقم التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات جمركية إضافية على عدد من الدول الأوروبية، في ظل تداعيات أزمة جزيرة جرينلاند.

أسعار الذهب اليوم

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4765 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5483 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6397 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

حذر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات، المواطنين من الاعتماد على البلوجرز ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عند اتخاذ قرارات استثمارية في الذهب والمجوهرات.

وأوضح إمبابي أن هذه النصائح قد تكون مضللة وتهدف إلى تحقيق مصالح شخصية لأصحابها، مؤكدًا أن أي معلومة خاطئة تنتشر بسرعة قد تؤدي إلى قرارات استثمارية فاشلة.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7311 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 51.176 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.